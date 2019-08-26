醫事法律開課 2大學跨界育才

2019-08-26 00:55 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



台北醫學大學進修推廣處與中華民國律師公會全國聯合會等合作，推動律師醫療課程培訓計畫，開設基礎醫學與案例專題學分班，幫助律師提升醫療專業。 圖／北醫大提供 分享 facebook

近年醫療糾紛層出不窮，告上法院訴訟曠日廢時，對醫生及病患家屬都是勞心又勞累。包括台北醫學大學、輔仁大學等大學，近年紛紛開設跨領域的醫師法律課程或律師醫療課程，讓醫師學法律自保，律師則更了解醫療現況。

台北醫學大學進修推廣處和律師公會全國聯合會等單位合作開設基礎醫學與案例專題學分班，安排名醫和專攻醫療法的師資授課，幫助律師提升醫療專業，提升處理醫療紛爭案件的能力。

北醫大指出，台灣每年醫療糾紛調處案平均六百多件，律師扮演居中協調的關鍵，但有時因不熟悉醫療專業、醫學專業用語，造成三輸局面。

北醫大醫療暨生物科技法律所長李崇僖說，課程安排十八學分，首開四學分、十二周基礎課程，除聘請北醫大體系醫生授課，還有全國唯一的北醫大醫法所師資，透過雙講師授課，帶領學員從實例討論、醫療事實分析，幫助律師提升有關醫學背景的專業水準。

北醫大表示，未來還將規畫「生物科技」、「人工智慧」、「細胞治療」及「藥品醫材」等生醫課程，培養更多醫療法律跨界人才。

輔仁大學法律學院也開設跨領域的「醫事法律理論與實務」課程，輔大副校長、法律學院教授張懿云說，法律人和醫師各自所了解的法律不太一致，此堂課可讓雙方在法律適用面上加強溝通。由醫師和法律系教授共同授課，開放給醫學系、法律系學生修課，業界的醫師也可透過推廣部報名。

輔大並開設「醫事爭議溝通與處理學分學程」，社會科學院結合醫學院與法律學院教學資源，引入醫療爭議關懷階段課程小組，以實作課程醫事爭議處理實務演練，實質培育醫事糾紛調解專職人員。