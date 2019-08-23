不再玩團康 成大新生訓練動手做研究

2019-08-23 14:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘乃欣 ／台北報導



為培育更多對科學、研發工作感興趣的人才，頂大辦科學活動向下扎根。成功大學表示，今年9月的大一新生訓練不再玩團康，而是安排一系列科學活動，超過2000名學生要跑遍全校實驗室，分組動手做研究。

台灣大學說，今年暑假首辦高中生科學營，兩大主題是「量子計算」和「生醫科技」，邀國內與新南向、日本等八國頂尖高中生參加，希望他們未來能選擇台大。

成大校長蘇慧貞說，成大希望培育更多具競爭力的高階人才，今年首將新生訓練改裝成科學營，要讓大一新生提早了解「研究」這件事。校內預計開放上百個大小實驗室，除了科學研究，也包括人文實驗室，並安排學生分組做研究。

蘇慧貞說，高中和大學的學習模式很不同，大學後的學習要練習提出一個題目，要求自己去想像和探索未知。找出值得探討的問題後，還要有系統地執行研究，把實驗做完，然後說明解釋它。這是研究的根本，也是大學生養成的方式。

台大國際處總監邱敬烜表示，台大8月18日起首辦為期七天的高中生科學營，邀國內五所明星高中，及新南向、日本等八國高中生參加。營隊分組，由博士生帶領，在台大的實驗室中做實驗。研究成果最佳的隊伍獲7500元美金獎金。

參與營隊策畫的台大物理系教授傅昭銘說，台大首辦營隊就以科學為主軸，聚焦量子計算和生醫科技兩大影響未來的技術。掌握這些技術，更有機會成為強盛的國家。新南向尚無相關領域，學生若來台念書，回國後能成為領導創新人才。