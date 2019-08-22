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顛覆乾旱毀滅說 台大揭密：吳哥古文明疑因大洪水消失

2019-08-22 14:36世界日報 編譯中心／綜合21日電

台大校園。 圖／聯合報系資料照片
台大校園。 圖／聯合報系資料照片
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台大地質系教授沈川洲與研究團隊耗時10年，分析泰國石灰岩的沉積狀況發現，與2700年前相比，現在的年平均降雨量少了1000毫米。除了發現長期的降雨變化，這份研究也有另一個關於古文明的重要發現。沈川洲表示，這份研究結果指出，柬埔寨的吳哥文明衰敗、消失，可能與大洪水有關係。

研究成果8月發表在美國國家科學院院刊

沈川洲指出，居住在低緯度熱帶地區的人口占世界人口的40%，降雨量則占全球的1／3，因此只要有劇烈的氣候變動，往往會造成生物圈與文明的傷害與浩劫。

沈川洲指出，過去曾有研究指出吳哥文明的消失與乾旱有關，但是沒有積極的證據證明，反而是同一份研究中揭露在吳哥文明消失之前曾遭遇水壩潰堤與運河泥沙淤積的問題。他進一步表示，吳哥文明大約在西元1430年前後衰敗，而根據研究結果西元1390年到西元1420年間，東南亞遇到極濕潤期並發生大洪水，因此可能造成吳哥文明因此受創。

除了進行東南亞的降雨歷史研究外，沈川洲提到，研究團隊剛做完地中海的降雨歷史，也發現了地中海的幾個文明興衰與降雨的變遷有關，目前研究論文正在審查。此外，他也透露，研究團隊現在正著手進行北非的降雨歷史研究。希望能夠藉由研究，一步一步拼湊出過往環境變遷的軌跡。

東南亞地中海雨量

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