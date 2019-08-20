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違法兼職案 管中閔批監院濫權

2019-08-20 00:28聯合報 記者王宏舜林孟潔／台北報導

台大校長管中閔監察院以擔任公職期間替壹週刊寫社論「違法兼職」彈劾，移送公務員懲戒委員會；公懲會昨天言詞辯論，管中閔痛批監察院濫權、調查不符比例原則，「濫權違法做成的彈劾就是政治迫害」。

公懲會定九月二日下午三點宣判。管中閔說：「我是一個讀書人，在政治迫害前面毫無還手之力。」冀望匡正政治迫害的只有司法公正。他引禮記儒行篇自況：「儒有可親而不可劫也，可近而不可迫也，可殺而不可辱也」。

監察院認為，管中閔二○一二年二月六日至二○一五年二月三日任職政務人員期間，以匿名方式常態性為壹週刊寫社論，獲取年約六十五萬元的兼職報酬，違反公務員服務法公務員禁止兼職規定，嚴重損害公務紀律、敗壞官箴。

管中閔當庭表示，自己不是壹週刊編制內人員，「無薪無職」，既然沒有職位，何來兼職？他受邀撰稿，沒簽契約，且對方不只邀他，他也沒有投稿義務，壹週刊也沒義務一定要登他的文章，若文章未被採用也就沒有稿費。

台大校長管中閔（前）被監察院以違法兼職為由彈劾，移送公務員懲戒委員會，昨天進行言...
台大校長管中閔（前）被監察院以違法兼職為由彈劾，移送公務員懲戒委員會，昨天進行言詞辯論，管開庭前不發一語。 記者許正宏／攝影
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他還引媒體人的文章替自己辯駁，指「上自總統，下至官員」都有幫報章寫社論或專欄，監院彈劾時卻連哪幾篇社論是他寫的都不知道。

監院代理人賴建文昨數度批管與律師的辯詞「可笑」，指管三度不配合監院調查，卻反指監院說不出那些社論是他寫的，本案源自有人告發管在大陸兼職，因時效問題才查近廿年資料，強調監院不會「深文周納」。另外，任職與兼職不同，有無「任職」只是勞健保差別，監院認定管是兼職。

管中閔昨天開完庭後受訪時，再批監察院濫權違法。他說，從媒體到大眾，從來沒有人認為受媒體邀請投稿是「職」，既然不是職，就沒有「兼職」可言，既然不是兼職，當然就沒有違法，還諷刺監院不知「官箴」二字怎麼寫。

管中閔認為，監察院的調查根本不符合比例原則，監察院基於什麼樣的「重大犯罪」，調查他廿年來的報稅資料？還要所有單位詳細交代和他的來往過程？監察院為何可以在彈劾文間，完全隱匿對他有利的報告？顯有濫權之虞。他抨擊監察院對媒體洩漏所得資料，「媒體登載我的所得資料，千萬不要告訴我是在中山南路人行道上撿到的」。

他質疑，監察院公然以政治力量侵犯大學自主，甚至對大學校長當選人抹黑與攻擊，試圖摧毀大學校長人格與公信，「是我聞所未聞，也是七十年來所僅見」。

監察院管中閔濫權台大

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