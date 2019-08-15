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達不到年500萬業績？台大25年小吃店傳被迫歇業

疑似達不到年收500萬業績 台大25年小吃店傳被迫歇業

2019-08-15 21:40聯合新聞網 綜合報導

台大25年老店「第一小吃部」。 圖／翻攝自國立臺灣大學膳食協調委員會官網
台大25年老店「第一小吃部」。 圖／翻攝自國立臺灣大學膳食協調委員會官網
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在台灣大學校園內的第一小吃部，開店長達25年，價格走平價路線，單價從最便宜的貢丸湯25元，到最貴的牛肉麵頂多才100元，相當適合沒有足夠經濟基礎的學生族群，日前卻傳出小吃部因為合約到期被迫搬遷的命運。根據老闆娘陳敏爆料，校方提出業績需求，要求1年內營業額需要達到500萬元，讓店家很錯愕，不得已只好放棄續約。對此，台大合作社回應，招商過程都經過開會討論，也將結果公布在官網上。

根據東森新聞報導，營業長達25年的第一小吃部，除了合約到期面臨搬遷的命運外，學校還要求廠商必須在8月14號前完成點交，只有短短兩周的時間。老闆娘陳敏表示，要將過去25年所累積的物品，在短時間之內全數清空，對她而言是一大難題。她說：「肉什麼都還有，你知道嗎，不做的話，全部要移空，不知道搬到哪裡去」。禁不住對著鏡頭聲淚俱下，也坦承自己一聽到消息後，都沒辦法睡覺，「心很酸，我捨不得走」。

老闆娘透露，以前校方並沒有訂下年營收要達到五百萬的規矩，而從店門口的招牌看板價格可以看到，最便宜的湯品才賣25元，飯麵類主食價格落在60~70元，最貴的是牛肉麵，但也只賣100元，全數都是百元有找的小吃。對此，台大校友受訪表示，聽到這個消息覺得非常的傷心，「因為我剛唸書的時候，都在吃這間，它便宜又好吃」。

根據ETtoday新聞雲報導，第一小吃部的管理單位「台大合作社」，有對此事作出回應，表示所有招商程序都是經過開會共同決議，結果都清楚放在官網上。根據國立臺灣大學員生消費合作社官網公告，經過書面無記名秘密投票，優先序第一的大叔韓國炸雞，選擇進駐第一小吃部位置，將於9月2日開幕試營運，9月9日正式營運。

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