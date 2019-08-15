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金門大學添裝置藝術 校園活潑觀光加分

2019-08-15 10:56中央社 金門縣15日

國立金門大學出現卡哇伊的裝置藝術，無論是大門口的「愛的NQU」、生態池畔水獺，或是體育館前「信心之步」和圓樓前「鑰盼望」，校方盼校園更活潑，還可為金門觀光添一助力。

金門大學主任秘書蔡宗憲接受中央社記者訪問時表示，裝置藝術是校長陳建民的構想，希望學校走出傳統，營造校園活潑氛圍，不但學生呼朋引伴到此拍照打卡，創造美好求學回憶，也可吸引民眾和旅客前來，幫助行銷金門觀光。

4座裝置藝術中，首先來到環島北路的金門大學正門口，「愛的NQU」映入眼簾。以金門建築常見的燕尾元素結合3顆愛心，代表金門鄉親用愛及溫暖守護這塊土地，並將這分愛延續到金門大學（NQU，NationalQuemoy University）莘莘學子身上，讓愛在世代交替中綿延下去。

步入校園，在圓樓轉角處可以遇見「鑰盼望」裝置藝術，除了一把鑰匙，同時標誌著經緯度，說明不管身處何地，人生總是會遇到各種景況，期許學子手握鑰匙，心存盼望，以勇氣打開生命中的每一道未知的門，堅持到底。

繼續往體育館方向走，「信心之步」裝置藝術公仔就位在體育館正前方的樓梯間。兩隻偌大的鞋子，期許學生懷抱自信步伐，以「登高必自卑、行遠必自邇」的態度，跨步往前邁進，迎接挑戰，築夢踏實。

最後，來到生態池，座落在池畔的歐亞水獺裝置藝術公仔，可愛又俏皮，帶點慵懶，似乎提醒學生用功了一整天，來這裡歇一會吧。同時也希望學生一起珍惜愛護保育動物歐亞水獺。

金門大學表示，由於適逢暑假，校園學生不多，無法得知學生對裝置藝術的反應；但設置地點事前經過學生票選決定，學生也參與設計和修改，期盼開學後，學生看到4座裝置藝術，能有耳目一新的感覺。校方也歡迎民眾和遊客前來拍照打卡，希望為金門觀光加分。

金門裝置藝術體育

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