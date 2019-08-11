2019初愛系正妹大學調查出爐 第一名是第一學府的她

2019-08-11 14:08 聯合新聞網 網路溫度計提供



人人都愛欣賞美的事物，正妹更是人人愛，美女漫步在校園，又多了一股清新氣質，ptt表特版上也成了不少人關注校園正妹的平台，想必不少男同學都曾注意過，或打聽過學校的女神吧（別裝了～嘿嘿嘿）

今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，根據網路聲量整理出前十大「正妹大學」，快來看看自己的大學有沒有上榜吧，為了造福廣大的粉絲們，小編特地找出各大學知名的校花級正妹，雙手奉上粉專或IG給大家唷！

說到東吳大學，不得不提到從國外紅回台灣的虎航空姐Rita，被日本媒體稱為「千年難得一遇的美女」，精緻五官吸引不少乘客朝聖，就希望搭機時能遇到心目中的夢幻女神。擷自IG 分享 facebook

說到東吳大學，不得不提到從國外紅回台灣的虎航空姐Rita，被日本媒體稱為「千年難得一遇的美女」，精緻五官吸引不少乘客朝聖，就希望搭機時能遇到心目中的夢幻女神。

Rita IG點我▶@love_ritakao

9.清華大學

清華大學科管所學生邱怡澍能文能武，前年獲得台灣小姐亞軍後，去年更參加聯合國在泰國曼谷舉辦的世界大學生領導大會，在閉幕式表演花式扯鈴，成為全場「嬌」點。 分享 facebook

清華大學科管所學生邱怡澍能文能武，前年獲得台灣小姐亞軍後，去年更參加聯合國在泰國曼谷舉辦的世界大學生領導大會，在閉幕式表演花式扯鈴，成為全場「嬌」點。

邱怡澍臉書點我▶邱怡澍Joyce

8.逢甲大學

不愧是女神，氣場完全擋不住，就算全身包緊緊也成功擄獲目光。「機車妹」Teresa Lin等紅燈時，呼之欲出的身材被路人捕捉引發熱烈討論，神通廣大的網友也馬上神出她的臉書。擷自IG 分享 facebook

不愧是女神，氣場完全擋不住，就算全身包緊緊也成功擄獲目光。「機車妹」Teresa Lin等紅燈時，呼之欲出的身材被路人捕捉引發熱烈討論，神通廣大的網友也馬上神出她的臉書。

Teresa IG點我▶@teresaxo12

7.臺北商業大學

台東高商校花呂培郁，不只外表亮眼，呂培郁也相當專注在課業上，如今確定就讀臺北商業大學，即將成為大學新鮮人，想必屆時開學應該會成為不少學長及男同學關注的焦點。

呂培郁臉書點我▶呂培郁

中國文化大學法律系碩士鄭嘉文，目前擔任講師，因火辣身材在網路上爆紅，顛覆以往對講師的印象，更被外媒稱讚是「臺灣最辣老師」，擁有高顏值的鄭嘉文更是多才多藝，長笛、鋼琴都難不倒她。

鄭嘉文IG點我▶@jhiawen.cheng

擁有明星臉的「世新陳意涵」Chole，曾被街頭邱比特選中，清新可愛的外貌引爆網友的一陣討論，如今對比當時甜美、古靈精怪的模樣，現在多了一點成熟感，從IG的PO文，偶爾也能看見她搞怪的一面，擁有大批死忠的粉絲。擷自IG 分享 facebook

擁有明星臉的「世新陳意涵」Chole，曾被街頭邱比特選中，清新可愛的外貌引爆網友的一陣討論，如今對比當時甜美、古靈精怪的模樣，現在多了一點成熟感，從IG的PO文，偶爾也能看見她搞怪的一面，擁有大批死忠的粉絲。

Chole IG點我▶＠kkcloi

4.政治大學

先前中華職棒Lamigo桃猿對上中信兄弟的比賽上，場邊一名Lamigo球迷相當引人注目，就連轉播的鏡頭也不斷拍到她，照片PO網後引發暴動，但其實早在之前，她就是PTT表特版上的常客——長相甜美的李宛靜。擷自IG 分享 facebook

先前中華職棒Lamigo桃猿對上中信兄弟的比賽上，場邊一名Lamigo球迷相當引人注目，就連轉播的鏡頭也不斷拍到她，照片PO網後引發暴動，但其實早在之前，她就是PTT表特版上的常客——長相甜美的李宛靜。

李宛靜IG點我▶@wanjing0903

3.成功大學

成大醫學系畢業的蘇筱媛，目前是成大急診醫師，曾經是PTT表特版的當紅炸子雞，不僅氣質出眾、高顏值，還擁有高學歷，根本人生勝利組，簡直完美。擷自IG 分享 facebook

成大醫學系畢業的蘇筱媛，目前是成大急診醫師，曾經是PTT表特版的當紅炸子雞，不僅氣質出眾、高顏值，還擁有高學歷，根本人生勝利組，簡直完美。

蘇筱媛IG點我▶＠tsubarwinglet

2.輔仁大學

都說輔大出美女果然名不虛傳，IG擁有36萬追蹤的高人氣電競正妹黃冠潔，身兼直播主，不僅顏值高，逆天的好身材更是吸睛，可說是不少男生心目中的女神啊。擷自IG 分享 facebook

都說輔大出美女果然名不虛傳，IG擁有36萬追蹤的高人氣電競正妹黃冠潔，身兼直播主，不僅顏值高，逆天的好身材更是吸睛，可說是不少男生心目中的女神啊。

黃冠潔IG點我▶@tamara1228

1.臺灣大學

身為最高學府，就連正妹大學也穩坐冠軍寶座。台大學霸陳品伶因扮演《還願》中的媽媽角色「鞏莉芳」引發關注，從恐怖遊戲到氣質正妹，高反差形象讓人驚艷。

陳品伶IG點我▶@musicalpinling

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