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清大、早稻田大學 簽署院對院交流

2019-08-07 23:08聯合報 記者張雅婷／新竹報導

國立清華大學教育學院院長林紀慧（左）與早稻田大學社會科學總合學術院副學術院長早田...
國立清華大學教育學院院長林紀慧（左）與早稻田大學社會科學總合學術院副學術院長早田宰（右）簽署院對院學術合作協議。圖／清大教育學院提供
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國立清華大學教育學院昨與早稻田大學社會科學總合學術院簽署院對院學術合作協議，除約定兩校（院）未來有更多課程與學術研究的合作與交流，清大教育學院院長林紀慧說，雙方協議每年提供交換學生3名，到對方學校學習一年，這也是教育學院首次與早稻田大學社會科學總合學術院有交換學生的計畫。

清大表示，早稻田大學社會科學總合學術院為跨領域學科組成的學院，教學研究以社會實踐為核心，著重田野學習，與清華大學教育學院環境與文化資源學系的「永續發展教育專長」方向十分契合。

清大教育學院與早稻田社會科學總合學術院簽署院對院學術合作協議，兩校26名學生將在...
清大教育學院與早稻田社會科學總合學術院簽署院對院學術合作協議，兩校26名學生將在竹市進行田野調查。 圖／清大教育學院提供
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兩校從昨起至明天，早稻田大學由社會科學總合學術院副學術院長早田宰帶領11名學生，與清大教授張瑋琦與黃書偉帶領環文系15名學生，以新竹市為調查場域，透過社會設計、田野調查專業彙整成果提供新竹市未來發展健康城市參考，並獲新竹市政府及新竹市社造中心支持。

早田宰表示，氣候變化及全球熱波，吃泡麵、網路沉迷這種不活躍生活方式的普遍，加上城市的設計不佳，讓社區活動變得非常貧乏。

期望能夠透過田野調查，與社區民眾的對話，以活力的設計打造健康的生活環境。適度運動、飲食習慣以及社會參與是福利、生活品質、幸福，也是延長健康壽命的3個主要因素。

張瑋琦表示，田野調查以運動、飲食、社區活動為目標，以公共空間與城市生活為目標，期望透過社區觀察、地區民眾訪問，了解城市健康、飲食及運動相關的設施及議題，調查成果在明天發表。

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