國防醫學院「螢」色奇蹟計畫 獲得行政院環保署補捐助

2019-08-01 16:42 聯合新聞網 台北訊



108年7月10日執行環保署補捐助之螢火蟲復育計畫第一場次課程開幕合影。右三往右依序國防醫學院校長查岱龍將軍、教育長陳元皓上校、政戰主任彭成功上校。圖／國防醫學院提供 分享 facebook

國防醫學院雖為一軍事醫學院，但對生態環境教育不遺餘力，自107年起啟動辦理國防醫學院螢火蟲復育暨教育計畫，以環境生物指標螢火蟲(台灣窗螢)為號召，展開校園生態環境永續經營之路。

另國防醫學院於108年度下半年更以「108年校園環境生態教育-綠活校園，『螢』色奇蹟」計畫，榮獲行政院環保署補捐助40萬餘元，計畫以現有的台灣窗螢環境生物指標復育為指標，環繞「關懷自然」、「尊重生命」、「友善環境」三大核心價值，希望以自然、生態、人文的角度，促使環境保護意識形成，藉由身體力行的實際參與，親身體驗生態之美，藉友善環境的過程，反思自然與生活的連結性。

7-10月計畫執行期間，共計辦理19場次對外開放之活動與課程，全數免費對外開放，希望民眾一起共同投入生態環境保育工作，讓生活環境更美好(7-10月課程資訊 shorturl.at/cfFGW )。

校長查岱龍將軍於108年7月10日第一場次活動開場開場致詞表示：「感謝在場民眾的一同熱情參與，大家能對居住的環境具有生態環境保育的認知與行動，實為難能可貴，本校於生態環境的維護與教育已經長期投入很大的心力，成果也慢慢展現，累積在場志工的點滴付出，必能聚沙成塔，如同螢火蟲螢光熠熠般發光發亮，本校亦秉持這樣的精神繼續努力，將醫澤園生態棲地保護常態化，希望能在都市叢林中，讓大家能感受到鄉村的自然風貌，最終希望這樣的都市綠化、生態維護的風氣，逐漸在台灣深根，擴展其他國家，這才是本校校園環境永續發展的終極目標」。

經過一年多的螢火蟲復育經驗，國防醫學院螢火蟲復育志工團隊已經掌握台灣窗螢人工飼養的技術並成立飼養團隊，不吝嗇的將此技術向愛護生態環境的志工們分享，目前該團隊飼養中幼蟲已超過500隻，更多有關國防醫學院螢火蟲復育及生態環境保育訊息，請參見臉書粉絲專頁「國防醫學院-醫澤園螢火蟲復育」。