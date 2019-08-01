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棄台大機械改當記者 Skills for U黃偉翔：瘋狂的決定

2019-08-01 15:47104BeAGiver掌聲

黃偉翔以前最討厭吃年夜飯，會被比較，高中念高職，很自卑！念了台大，家人認為他鹹魚翻身，但他依舊還是他啊；他說「後來在補習班打工，看到技職學生拼命升學，我做了一個瘋狂的決定，從台大休學，辦媒體，哪怕戶頭沒錢、徒步走路，只想讓技職和社會對話。」

人生最後悔的事，就是念台大

擠不進台大窄門，是多少人這輩子的遺憾，為什麼黃偉翔卻說，念台大是他人生最後悔的事？

黃偉翔，非營利團體「Skills for U」創辦人，獨立媒體《技職3.0》記者，也是行政院青年諮詢委員，言談散發一股為理想奔走的氣質。

他說，台灣的高中與高職大約5:5，媒體報導卻一面倒向高中。他曾被這種根深柢固的社會思維期許，自卑到把海山高工的書包反過來背，拼命念書，從台科大考上台大機械工程研究所，直到在南陽街看見當年的自己，技職生為了升學而補習的荒謬，即便已經碩三，他仍然休學，為技職奔走。

用一支筆，取代年薪百萬

台大機械所畢業生超過一半當工程師，如果黃偉翔按步就班，年薪輕鬆超過200萬。但他的熱情和理想，顯然已戰勝對金錢的渴望，也慶幸當年曾旁聽新聞所課程，碩三時，自己架技職新聞網站，一個人帶著相機、筆電到處採訪，台大沒畢業，從此開啟獨立記者之路。到外地採訪，沒交通費，沒錢，他兼家教，再痴傻都無所謂，只要技職報導被更多人看見。

人生最窮卻最富有的四十分鐘

經營媒體，談何容易，何況黃偉翔是自己一個人。

曾處處吃閉門羹，也曾想放棄。曾經，他到嘉義演講，學校車馬費是零，他窮到一張鈔票都領不出來，徒步從學校走到車站，身無分文的無力感遠遠超過四十分鐘的體力腳程，他問自己，到底堅持什麼？如果沒有永續經營的模式，《技職3.0》根本活不了，於是，他開始小額募款，透過大眾的力量，讓沒有被燈照到的地方、比較暗的地方，有光影、有正義。

轉型「Skills for U」讓技職與社會對話

2017年，黃偉翔靠著募款來的十萬元隻身前往阿拉伯首都阿布達比，採訪技職奧運亞洲賽。在國際媒體室裡，各國大陣仗派出採訪團，他是唯一的台灣記者，台灣也沒有相關報導，台灣是技職沙漠嚴重衝擊著黃偉翔，他開始思考，如何讓學技職的人被看見？

2018年，他把自己一人經營的《技職3.0》，擴大成非營利組織「Skills for U」。《技職3.0》深耕並報導技職議題，透過政策參與換得技能夥伴的權益，「Skills for U」從高職的課綱切入，由各路技能好手當業師，帶著師生，直接在課程中實作社會專題，實踐「技職社會責任」，2018年已完成新北市萬里區大鵬國小的老舊校園改造，同時也幫社福機構改善偏鄉獨老的居住環境，讓社會看見技能的價值。

教改，已超過二十五年，堅不可破的文憑主義，仍未完全融冰。黃偉翔用一己之力披星戴月，哪怕只融冰毫米，他的行動，已經值得掌聲。

黃偉翔人生最後悔的事，就是念台大。圖／104提供
黃偉翔人生最後悔的事，就是念台大。圖／104提供
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