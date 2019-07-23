藥學系一年休學近百人？ 網友曝光現實面：重考還比較好

2019-07-23 15:09 聯合新聞網 綜合報導



105與106學年台灣私立大學休學人數，排名第一都是「中醫大藥學系」，兩年皆有超過70人辦理休學，網友問「為何好不容易考上藥學系卻選擇休學？」示意圖／ingimage 分享 facebook

近年大學生休退學比率增加，且日益嚴重，據教育部數據統計，105與106學年台灣私立大學休學人數，排名第一都是「中國醫大藥學系」，兩年皆有超過70人辦理休學，有網友因此好奇詢問「為何好不容易考上藥學系卻又選擇休學？」，掀起一陣熱議。

原PO在PTT八卦板以「有沒有藥學系一年就休學70~80人啊」為題問卦，指出最新數據顯示，105年中國醫大藥學系休學81人、台北醫大藥學系休學51人，106年中國醫大藥學系休學74人、台北醫大藥學系休學63人，納悶直言「105年中國醫大藥學系休學81人，那不就都快一半都在休學，藥學系怎麼考上了又休學？有八卦嗎？」

文章一出隨即引起網友回覆，許多人一致點出致命關鍵點是將來更高的薪資，「選擇休學是為了重考，希望能考上醫藥系後，未來成為醫生賺進更多錢」、「重考比較實在，醫師薪水40萬，藥師薪水5萬，是你要選那個？」、「休學考醫學系，很奇怪嗎」、「同學畢業去重考醫牙（醫師、牙醫）後中（學士後中醫學系）的超級多」、「好學校的藥學系再拚一點就能上醫學系了」。

不過，也有人疑惑「藥學系出身的也可以自開藥局賺錢啊？」其他網友則表示「「說要賺錢可以開藥房的人，邏輯跟開公司開飲料店就可以賺大錢一樣，統計數字調查一下創業十年還繼續開下去的藥局比例好嗎？把老闆是隔壁醫師的藥局去掉能活下來的獨立藥局又有幾間呢？」、「我家附近一家藥局也是很漂亮完善，最近也是改建成小7，感覺沒這麼好賺。」