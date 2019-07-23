親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

藥學系一年休學近百人？ 網友曝光現實面：重考還比較好

2019-07-23 15:09聯合新聞網 綜合報導

105與106學年台灣私立大學休學人數，排名第一都是「中醫大藥學系」，兩年皆有超...
105與106學年台灣私立大學休學人數，排名第一都是「中醫大藥學系」，兩年皆有超過70人辦理休學，網友問「為何好不容易考上藥學系卻選擇休學？」示意圖／ingimage
分享

近年大學生休退學比率增加，且日益嚴重，據教育部數據統計，105與106學年台灣私立大學休學人數，排名第一都是「中國醫大藥學系」，兩年皆有超過70人辦理休學，有網友因此好奇詢問「為何好不容易考上藥學系卻又選擇休學？」，掀起一陣熱議。

原PO在PTT八卦板以「有沒有藥學系一年就休學70~80人啊」為題問卦，指出最新數據顯示，105年中國醫大藥學系休學81人、台北醫大藥學系休學51人，106年中國醫大藥學系休學74人、台北醫大藥學系休學63人，納悶直言「105年中國醫大藥學系休學81人，那不就都快一半都在休學，藥學系怎麼考上了又休學？有八卦嗎？」

文章一出隨即引起網友回覆，許多人一致點出致命關鍵點是將來更高的薪資，「選擇休學是為了重考，希望能考上醫藥系後，未來成為醫生賺進更多錢」、「重考比較實在，醫師薪水40萬，藥師薪水5萬，是你要選那個？」、「休學考醫學系，很奇怪嗎」、「同學畢業去重考醫牙（醫師、牙醫）後中（學士後中醫學系）的超級多」、「好學校的藥學系再拚一點就能上醫學系了」。

不過，也有人疑惑「藥學系出身的也可以自開藥局賺錢啊？」其他網友則表示「「說要賺錢可以開藥房的人，邏輯跟開公司開飲料店就可以賺大錢一樣，統計數字調查一下創業十年還繼續開下去的藥局比例好嗎？把老闆是隔壁醫師的藥局去掉能活下來的獨立藥局又有幾間呢？」、「我家附近一家藥局也是很漂亮完善，最近也是改建成小7，感覺沒這麼好賺。」

北醫大醫師薪水中醫牙醫
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

武術也推新南向 南華大學新加坡武術交流

2019-07-23 14:54

嘉藥老服系學生赴日實習 獲機構提早延攬錄用

2019-07-22 13:34

靜宜拿下教育部學海補助第一 有助學生出國研修

2019-07-23 14:49

5勞方代表3人丟飯碗 工會控文大推廣部打壓

2019-07-23 12:36

「自動販賣機」給靈感 義大許聖宗奪最佳劇情獎

2019-07-23 11:18

等了70年 馬祖首間大學9月開學

2019-07-23 00:27

台北科大攜手友達 培育光電產業高階研發菁英

2019-07-22 11:11

台積電、清大合開學程逾百人申請 畢業保證有面試機會

2019-07-21 10:53

大學博覽會 亞大教智慧照護 吸睛

2019-07-20 23:51

大學博覽會來了 推跨國雙學位搶人才

2019-07-20 13:31

「僅能用餐時段入校執行送餐飲服務」清大生拍片探討

2019-07-20 13:07

大學博覽會登場 私大祭480萬元獎學金搶生

2019-07-20 10:58

新加坡公幼導入清大跨域創新教學 受國際肯定

2019-07-19 14:05

部落即是研究所 輔大與霞雲里共推地方創生新模式

2019-07-19 13:10

4大學合作 台北酷課雲增18門課

2019-07-19 00:23

3科大喊併校 教部要求1+1+1>3

2019-07-18 23:43

崑大師生帶學童拍《藝閣西遊記》 國際影展奪首獎

2019-07-18 14:23

網美打卡新熱點！台東大學隱藏版金字塔

2019-07-18 13:28

「男」丁格爾 高中生體驗一日護師營 抱娃直呼：好辛苦

2019-07-18 07:54

AI結合時尚產業 元智大學開發虛擬試穿系統

2019-07-17 17:49

女大生攻讀電競比率增 尤嚮往幕後工作

2019-07-17 13:00

鄭愁予返美前夕 東海辦「祈和平」活動

2019-07-16 20:59

影／全台首輛單體座艙賽車 北科大赴日競速

2019-07-16 17:37

清大生發揮資訊專長 翻轉貝里斯的教室

2019-07-16 14:33

傑出學者借調國外大學 教部：樂觀其成

2019-07-16 09:36

義守女大三生獲青睞 晉升日本連載動畫背景美術設計師

2019-07-16 09:30

「挖角」台大教授？ 香港城大：人才百家爭鳴是常態

2019-07-16 09:22

獨／郭大維受聘香港城大 管中閔：借調期滿就會回來

2019-07-16 09:13

嘉南藥理大學單車隊 征戰內蒙古奪佳績

2019-07-15 23:13

力阻全球暖化 台大跨國研究登國際期刊

2019-07-15 11:13

傳家長代寫備審資料成範本 成大回應了

2019-07-14 09:31

活化老力！政大遴聘「年輕退休教授」補教學資源

2019-07-14 04:46

活到老教到老！ 政大找年輕退休教授兼課

2019-07-14 00:24

中研院士丘成桐籲大學教授 多幫中小學生忙

2019-07-13 11:25

遭舉報台獨言論交換生放棄赴陸 台師大：可惜但尊重

2019-07-12 21:21

補上「墊高的磚頭」 台大生輔導弱勢生衝刺指考

2019-07-11 10:38

朝陽科大教授藥用蘑菇研究 備受矚目

2019-07-10 22:30

陽明大學生藥所所長蕭崇瑋涉論文造假 取消教授資格

2019-07-10 21:36

3個月「吸」10萬隻白蟻 興大破解白蟻、真菌共生機制

2019-07-10 17:21
看更多

熱門文章

高考公務員48K「鐵飯碗」人人羨？ 網友揭殘酷真相

2019-07-23 12:03

警專同學變辦案麻吉 派出所雙警考取警大

2019-07-22 16:12

南一中換校長再度引發一中爭議 學生竟到中一中拉布條

2019-07-23 11:33

國際數學奧林匹亞台排名歷年最差 團長：表現有些失常

2019-07-22 16:08

等了70年 馬祖首間大學9月開學

2019-07-23 00:27

水火箭一飛沖天 這個科學營一開放報名就秒殺

2019-07-22 17:25

花蓮首間雙語學校今揭牌 外師半日全英語教學收費6萬

2019-07-23 14:27

藥學系一年休學近百人？ 網友曝光現實面：重考還比較好

2019-07-23 15:09

服裝自主 板中開放男生穿裙上學

2019-07-22 23:51

推住宿型戶外教育 教育部修法補助估400校受惠

2019-07-23 10:27

歷年最差…國際數學奧林匹亞 台灣落居21名

2019-07-22 23:54

5勞方代表3人丟飯碗 工會控文大推廣部打壓

2019-07-23 12:36

生死學 彰化文興高中學生新體驗

2019-07-22 16:48

全國中小學科展到高雄 韓國瑜范巽綠同台揭幕

2019-07-22 22:10

張麗善肯定教育部不分藍綠 唯盼給窮鄉窮縣的雲林更多

2019-07-23 11:53

寫作教室／「故事改編」可挑選經典作品 啟示性、蘊含寓意者尤佳

2019-07-23 10:38

友達、北科大四方向產學合作 率先啟動智慧製造專案項目

2019-07-22 16:00

「自動販賣機」給靈感 義大許聖宗奪最佳劇情獎

2019-07-23 11:18

會考生活英語／【校園篇】 獎學金

2019-07-23 10:44

板中男生可穿裙上學 校友賴瑞隆：自由學風

2019-07-22 15:42

男生穿裙子上學 中一中：5年前有個案申請

2019-07-22 18:46

板橋高中開放男生可穿裙上學 新北教局：尊重

2019-07-22 18:00

批文大打壓工會 高教工會前往勞動部抗議

2019-07-23 11:07

等待北漂公務員 高市青年局釋一半職缺

2019-07-23 14:39

崑山科大展出「磁助力踏車」 推廣循環經濟再生共享

2019-07-23 14:12

新課綱8月上路 潘文忠：成功關鍵在第一線老師

2019-07-23 14:16

靜宜拿下教育部學海補助第一 有助學生出國研修

2019-07-23 14:49

馬來西亞環球廚藝挑戰賽捷報 正修餐飲系奪2金5銀5銅

2019-07-23 12:04

有朋自遠方來 21所日本高中職校長參訪曾文家商

2019-07-23 15:15

樹德科大金牌團隊操刀 高市環教體驗遊戲誕生

2019-07-22 15:28

住宿型戶外教育 教部優先補助3萬元

2019-07-23 14:25

工會控：文大推廣部違法解僱幹部

2019-07-23 14:39

去年赴日颱風攪局 民生國中棒球隊捲土重來

2019-07-22 18:02

武術也推新南向 南華大學新加坡武術交流

2019-07-23 14:54

桌球運動訓練新南向 星國與長榮中學簽約交流

2019-07-22 18:27

台科大暑期營隊 新南向學生學創業

2019-07-23 12:46

參加波蘭兒童藝術節 蘭嶼小飛魚拒拿五星旗

2019-07-23 12:45

龍華科大結合VR手遊 助機車新手模擬路考

2019-07-23 12:46

打造智慧城市 WRO國際機器人競賽呼應新課綱

2019-07-23 15:16

南臺科大【作伙來種田】地方創生農事活動 驚喜收成

2019-07-23 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top