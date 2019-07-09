遠見專訪／政治大學校長郭明政：我是狂妄的革命家

2019-07-09 15:13 聯合新聞網 文章提供／遠見



政治大學校長郭明政。 圖片提供／遠見 分享 facebook 高教校長近來頻頻躍上媒體版面，除了持續延燒的台大校長管中閔事件外，政治大學近來也因為校方打算推動新制度，提出透過系所的「貢獻」數字，像是學雜費、研究經費的收入，決定員額分配，引起熱議。上任半年多來，政大校長郭明政到底是誰？他已推出哪些新政？

去年底，政治大學校長郭明政從前校長周行一的手中接下印信，即使剃去了招牌的斑白絡腮鬍、每天趕場5、6個行程，也不改他30年來的學者生活與快人快語的大砲性格。

上任以來，他頻頻在校務會議上與老師對槓，直說自己「我是狂妄的革命家」，想改變政治大學。

郭明政的學術生涯上半場，是充滿理想性格的行動派。2005年，為了反對把校地的草皮蓋成高爾夫球場，郭明政槓上商學院，與新聞系教授馮建三一起號召教師會連署，擋下提案。

同年，郭明政也以「學術大屠殺」之名，撰文抨擊學術圈把以英文為主體的SSCI期刊數量看得太重，讓學校變成論文機器，是自我殖民，迫使學者失去對本土議題的關懷。

身為社會法的專家，郭明政不只批判學術圈，對於社會福利也有一套見解。他曾自嘲，因為支持年金改革，被人說是「民進黨的走狗，年金的殺手」，但話鋒一轉，又說，支持他當校長的21位遴選委員中，有17位是公職。他們即使年金被砍的兇，還願意郭明政當校長，足以證明，改變的時刻已到。

然而改革並不輕鬆，郭明政走馬上任後，面臨內憂與外患。內憂是政大各院系間，資源分配不均、校舍老舊，需要整修、重建的校舍無數，連自己曾任院長的法學院，院館興建工程，也因為山下校區擁擠，選址不易，延宕多時。

外患是，連續兩年的《遠見》最佳大學排行榜上，台師大在文法商大學類別，挑戰政大，成為榜首。

今年政大在《遠見》榜單上，社會影響、學術成就兩指標都提升，在國內大學總排行名次進步四名，由第14名進入前10，即便如此，仍不符合郭明政的理想。

他不服氣，「沒有法學院的人文社會大學（暗指台師大），是殘缺的，根本不可能成為頂尖的大學，這太難接受了！」

其實，政大在文法商領域是領頭羊，無庸質疑，然而台師大也有它的獨特優勢。郭明政如何帶領政大，走出新局？

高教生涯的下半場，郭明政曾兩度競選政大校長。他說：「革命家要拆房子，當時政大還沒準備好，現在，我還要成為一個重新把房子蓋起來的建設者。」

「教出一個學生，遠比寫五篇論文重要，因為這個學生，不只會再去寫更多的論文，他還會有能力直接貢獻這個社會，」在後頂大時代，郭明政想要讓政大，反過來強化「教學」的角色。

改革1：學術輸出由論文改為社會貢獻

郭明政除了不想強調多年來QS當作評鑑標準的SCI及SSCI 指標，還希望以「社會貢獻」當作新目標，將學術的研究輸入轉成人才培育的輸出。

新一期的高教深耕計畫，不再獨尊SSCI，除了強化教學，還要大學與在地連結，納入大學社會責任（USR），與郭明政多年來的堅持，有異曲同工之妙。

然而強化教學要有足夠師資，政大目前的生師比是20.64，高於大多數國立大學。郭明政打算聘用「年輕的退休教授」講課，增補教學人力，並讓教學與產業對接，將政大公企中心給企業當成研發基地，協助培育人才。

改革2：重新定義國際化

國際化方面，郭明政與前校長周行一同樣強調國際接軌，但對於教學的國際化，他有一套自己的想法。

他反對強調「英語授課學程」，認為台灣的條件不同，不一定得依照香港、新加坡的模式發展，甚至還脫口說出：「不懂中文的學生，我們不歡迎。」

郭明政解釋，學生向老師學的，只占了學習歷程的1/4，而那些只上英文授課的學生，若以中英文獻各半的狀況，英文的部分，只有1/8，「所以，我也只能給他1/8張畢業證書，」他用一貫正經的臉，打了個誇張比喻。

郭明政反而希望，讓外國學生能有雙語學習的機會，具備一定的中文基礎，能理解嚴肅如立法院的公告、聽懂瑣碎如計程車上司機的交談，才算得上認識真正的台灣。

郭明政計劃在未來，找回廣大海外僑生校友及他們的子女，回台灣短期交流，邊學中文，也看看校園，重溫當年在政大的美好回憶。校友也有機會成為學校潛在的財務支援。

今年6月中，郭明政主持上任後的第一屆畢業典禮，在2000位畢業生及家長面前，難得收起自負的口吻，對即將要畢業的準校友們，耳提面命：「國外雖然好，但外人難以改變不好的地方，在外發光發熱時，也不要忘了母校！」

在政大校園中蔣公銅像要不要保留的爭議理，也是政大校友的郭明政，主張保留。

銅像之於政大，別具歷史淵源，政大來台復校後，創校校長就是蔣中正，加上政大早年是因應國民黨政治作戰的需求成立，有很長一段時間被外界戲稱為「黨校」，這樣的形象，郭明政選擇概括承受。

「政大是臨死的帝國紀念碑，但是我們從死亡中再生，」他說，文學院前的精神堡壘，紀念著來台之前，參加川西會戰校友的亡魂。

郭明政也是多年來第一位對蔣公銅像積極表態的校長：「我是蔣中正、李元簇的傳人，雖然很多人都不喜歡他們。但是父親、前輩是不能選擇的，沒有他們，就沒有這所學校，我感謝他們對這所學校有過的貢獻。」

或許深覺褒「蔣」，會觸動太多人的敏感神經，郭明政急急收斂：「感謝他們，僅此而已，政大不再有黨的色彩，我是一個沒有黨的人，」他定位自己，只為學術服務。

從放蕩不羈革命家，到瞻前顧後的體制內改革者，郭明政學著在現實與理想間拉扯。

今年7月初，郭明政又向高教圈投下震撼彈，提出教學單位的員額分配草案，將依據系所的學雜費、研究經費收入來決定各系所預算，量入為出。

這個草案讓熱門科系可以增聘老師，逐漸壯大，但卻為冷門科系帶來生存挑戰，引來恐慌。後續如何發展，仍值得觀察。

郭明政誓言要為政大帶來高教啟蒙。人罵完了、房子裡的人醒了，現在該怎麼重新擦亮政大這塊金字招牌？還得看這位大砲校長，能不能在效率與公平間權衡，把激情化成細緻的執行步驟，為下個階段的政大，重新定向。

政治大學小檔案： 成立時間：1927年 學生人數：16343人 2019《遠見》排名：文法商大學第2名、國際化程度第3名

（作者／實習記者白育綸、李建興 本文出自2019.07.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）