親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

北京比基尼之亂：中國「膀爺」的文明整治？

鍾小平開第一槍 宣布退出國民黨替柯文哲輔選

「先苦後甘」假的？政大碩畢領嘸30K 這步葬送最後翻身機會

2019-07-09 10:47聯合新聞網 綜合報導

不少台灣的考生們都努力的追求心中第一志願，但畢業後「薪情」卻不如預期。一位網友表示自己畢業於政大文組研究所，以前聽著高中老師的話，「再怎麼拚命就努力這三年考上好大學，人生先苦後甘！」到了大學發現，媒體跟職場的風向不斷灌輸大學文憑滿街跑，只有研究所才能突顯職場優勢。而當自己從「頂大」研究所畢業後，卻領著不到30K的薪水，感嘆自己在職場中載浮載沉。

政大校門口。圖為示意圖，非新聞當事者。 記者胡經周／攝影
政大校門口。圖為示意圖，非新聞當事者。 記者胡經周／攝影
分享

他在PTT發文描述心路歷程，直呼在高中的第一道關卡，「光是選擇第一類組，就已經輸在起跑線上了」。到了考大學的第二道關卡，毅然決然選擇自己所愛填了文組當志願，不料這個舉動卻讓自己又錯過一個平穩職場的機會。一錯再錯的是，原po以自身血淚經驗為例，指出放棄高普考投身研究所，等同丟掉「職場前最後翻身的機會」。

他說自己曾抱持著「年輕人別計較，老闆會有一天看到你很認真」的想法，每天連加班共12小時，卻才月領32K。曾經主管看到他的認真，請他申請內調，照理說該高門檻的職缺起薪少說40K，竟被上頭以「沒有年輕人領這麼高的薪水」硬是砍了好幾千元。別人應付不來的工作，原po花了幾個月就得心應手，無奈引來無能主管整天酸言酸語，「感覺上班沒做什麼事，卻坐領高薪」，讓原po抱怨根本就是職場霸凌，「一個月領不到4萬，你說坐領高薪？」

原po回顧求學階段的同儕，跑去中國或國外發展的為數不小，且都過得還不錯。但待在台灣的同學，有的正在30多K的工作拚死生存。有的則是一年一簽，看不到下一份工作的著落。

文章一出，釣出部分網友感同深受，認為「文院國考唯一解」、「就算是台大文組也拿不到高薪」。有網友指出，「老師自己是個不食人間煙火的職業，怎麼會懂外面職場需要什麼」。不少人也毫不留情回應「有能力卻只能領40K？ 真的行就去拿市場上看看啊」、「講得一副都別人害的」、「自己有沒有能力才是真的，怪東怪西」。

網友在PTT發文，分享自己從頂大畢業後的體悟。 圖擷自PTT
網友在PTT發文，分享自己從頂大畢業後的體悟。 圖擷自PTT
分享

政大研究所低薪高普考職場
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

龍目島、朝陽科大 攜手拚觀光

2019-07-08 23:12

文大推廣部資遣員工爭議 教部將請勞政單位釐清

2019-07-08 16:30

文大推廣部資遣案 高教工會要求教育部立即介入調查

2019-07-08 11:38

台青搭橋校企牽手 助力廣西藝術教育

2019-07-08 09:34

陸生報名人數增35％ 國內大學成對岸名校落榜生的首選

2019-07-07 20:07

系所師資員額分配 政大：會納入社會貢獻度

2019-07-05 23:58

飛機檢修人才夯 科大與星國大廠產學合作

2019-07-05 19:49

正修科大高值化扣件教學工廠啟用 顛覆螺絲工廠意象

2019-07-05 18:40

頂大指考名額少 教團：以學測搶人不利弱勢

2019-07-05 14:18

收入貢獻決定系所教師員額？政大：會納社會貢獻度

2019-07-05 12:37

校園槍擊案搬上舞台 樹德科大「Only Child」9月上演

2019-07-05 12:00

不畏家貧考上國立大學外語系 助學行動改變她的人生

2019-07-05 11:57

政大研擬計算系所貢獻度 引發爭議

2019-07-05 00:10

遠見雜誌調查／南臺科大 大學排名大躍進

2019-07-04 23:49

收入貢獻度決定系所生死？ 曾志朗：社會貢獻度怎算

2019-07-04 22:52

獨／政大擬計各系「貢獻」值 小系憂「關門大吉」

2019-07-04 22:50

列舉文大推廣部打壓工會鐵證 教團：不讓惡質資方得逞

2019-07-04 22:03

文大資遣對象有工會幹部 高教工會批粗暴

2019-07-04 14:28

108學年估虧5.3億 文化推廣部資遣49人

2019-07-04 14:24

資遣49人 高教工會：文大比長榮資方還瘋狂 校方回是誤會

2019-07-04 11:20

獨／文大108學年恐赤字破5億「金雞母」推廣部資遣49人

2019-07-04 10:15

與蛙人出操 金門暑期戰鬥營難得經驗

2019-07-03 23:14

想送孩子出國念醫學系 未來回台需接受教育部學歷甄試

2019-07-03 09:00

嘉中應屆上哈佛 陽明為他保留學籍

2019-07-02 23:36

學生投入地方創生 挖出更多職涯可能

2019-07-02 22:50

高醫大、林園區 合作找回「林仔邊」驕傲

2019-07-02 22:48

南藝大師生抗議校長黑箱續任 教部：未釐清不發聘

2019-07-02 16:56

指考數乙／補教師：估頂標、前標都比去年降4分

2019-07-02 14:24

僑外生來台實習或打工 灰色地帶難釐清

2019-07-02 14:18

東南亞僑外生 來台打工人數翻倍

2019-07-02 14:17

交大生獨立製作布袋戲電影 7月北中南巡演

2019-07-02 14:07

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:52

替考上哈佛的林晉毅保留醫學系學籍 陽明要為台灣留才

2019-07-02 10:47

遠見調查／2019台灣最佳大學排行 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 09:39

公懲會今審管案 台大教授：公審方式羞辱台大校長

2019-07-02 08:49

台灣出奇招 大陸「985」大學今年竟招不到台生

2019-07-01 19:32

最佳大學排行榜：台大奪冠 北醫奪醫科榜第一

2019-07-01 16:07

大學校長爭議接連爆 2大學學生明赴教育部陳情

2019-07-01 09:57

打破系所界限 推升跨域發展！ 與企業合作的五個新做法

2019-07-01 09:55
看更多

熱門文章

她3年前會考5A選育達今錄取台科大 還搶下清大唯一名額

2019-07-08 17:36

她不敢說想爸爸因為怕大家哭 懂事單親小女生獲獎

2019-07-08 14:48

國防部幼兒園明年招2-6歲 月費8千元

2019-07-08 12:07

撐住少子化 完全中學招生滿檔

2019-07-08 23:43

影／美華裔青年賣1800顆肉粽 募款來台當志工

2019-07-08 17:32

就這樣懂AI—打敗職業級選手 什麼是「人工智慧」？

2019-07-08 15:25

文大推廣部資遣員工爭議 教部將請勞政單位釐清

2019-07-08 16:30

文大推廣部資遣案 高教工會要求教育部立即介入調查

2019-07-08 11:38

影／董事會高層惡鬥 踩死文大推廣部基層員工記者會

2019-07-08 11:30

夢的N次方上千教師參加 共渡108課綱實施前暑假

2019-07-08 15:03

「先苦後甘」假的？政大碩畢領嘸30K 這步葬送最後翻身機會

2019-07-09 10:47

2019世界機器人大賽 台灣小將勇奪冠軍

2019-07-08 15:57

鹿港高中機械人澳洲參賽奪冠 過程高潮迭起

2019-07-08 14:09

文大資遣案爭議 教部將查帳釐清

2019-07-08 23:45

青年外漂益趨嚴重 學者把脈留才

2019-07-08 19:40

完全中學行政人力少 連裝冷氣都一校兩制

2019-07-08 14:18

台南忠義國小獲全球規模最大網站設計競賽 最高榮譽獎

2019-07-08 12:03

離家近、減少高中適應期 完全中學招生「起死回生」

2019-07-08 14:13

會考生活英語／【校園篇】 夏令營

2019-07-09 09:17

全教產批政府別只想總統大選 基層教師調薪應達水準

2019-07-09 10:56

龍目島、朝陽科大 攜手拚觀光

2019-07-08 23:12

高雄區高中職免試入學放榜 雄中5A30點 雄女5A28點

2019-07-09 11:08

AI數位學習平台向下扎根 讓台灣孩子的未來看得見

2019-07-08 11:59

李俊俋爭取經費 嘉義高商將有室內體育館

2019-07-09 10:11

海外青年服務中寮偏鄉 學童開心學英語

2019-07-08 17:20

芬蘭：未來教育指數全球第一、台灣十七

2019-07-08 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top