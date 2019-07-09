「先苦後甘」假的？政大碩畢領嘸30K 這步葬送最後翻身機會

2019-07-09 10:47 聯合新聞網 綜合報導



不少台灣的考生們都努力的追求心中第一志願，但畢業後「薪情」卻不如預期。一位網友表示自己畢業於政大文組研究所，以前聽著高中老師的話，「再怎麼拚命就努力這三年考上好大學，人生先苦後甘！」到了大學發現，媒體跟職場的風向不斷灌輸大學文憑滿街跑，只有研究所才能突顯職場優勢。而當自己從「頂大」研究所畢業後，卻領著不到30K的薪水，感嘆自己在職場中載浮載沉。

政大校門口。圖為示意圖，非新聞當事者。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

他在PTT發文描述心路歷程，直呼在高中的第一道關卡，「光是選擇第一類組，就已經輸在起跑線上了」。到了考大學的第二道關卡，毅然決然選擇自己所愛填了文組當志願，不料這個舉動卻讓自己又錯過一個平穩職場的機會。一錯再錯的是，原po以自身血淚經驗為例，指出放棄高普考投身研究所，等同丟掉「職場前最後翻身的機會」。

他說自己曾抱持著「年輕人別計較，老闆會有一天看到你很認真」的想法，每天連加班共12小時，卻才月領32K。曾經主管看到他的認真，請他申請內調，照理說該高門檻的職缺起薪少說40K，竟被上頭以「沒有年輕人領這麼高的薪水」硬是砍了好幾千元。別人應付不來的工作，原po花了幾個月就得心應手，無奈引來無能主管整天酸言酸語，「感覺上班沒做什麼事，卻坐領高薪」，讓原po抱怨根本就是職場霸凌，「一個月領不到4萬，你說坐領高薪？」

原po回顧求學階段的同儕，跑去中國或國外發展的為數不小，且都過得還不錯。但待在台灣的同學，有的正在30多K的工作拚死生存。有的則是一年一簽，看不到下一份工作的著落。

文章一出，釣出部分網友感同深受，認為「文院國考唯一解」、「就算是台大文組也拿不到高薪」。有網友指出，「老師自己是個不食人間煙火的職業，怎麼會懂外面職場需要什麼」。不少人也毫不留情回應「有能力卻只能領40K？ 真的行就去拿市場上看看啊」、「講得一副都別人害的」、「自己有沒有能力才是真的，怪東怪西」。