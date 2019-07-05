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系所師資員額分配 政大：會納入社會貢獻度

2019-07-05 23:58聯合報 記者陳宛茜潘乃欣／台北報導

政大主任秘書何賴傑（中）昨天表示，學校希望透過量化指標，建立明確的師資員額分配標...
政大主任秘書何賴傑（中）昨天表示，學校希望透過量化指標，建立明確的師資員額分配標準。 圖／政治大學提供
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政治大學研議「教學單位教師人事經費分配案」，擬計算校內各系所每學年「貢獻」及「資源使用」數值，據此分配系所教師員額。此事經本報獨家報導後引起關注，包括政大勞工所教授劉梅君和教育部前部長曾志朗皆質疑未加入社會貢獻度計算。政大昨天從善如流，表示會納入質性指標如社會貢獻度等。

政大主秘何賴傑昨受訪時表示，校長郭明政上任後，認為政大在多元學習這一塊應好好發展，校內雙主修、輔系制度將盡量鬆綁，學生有更多機會到其他系所修課；若各院系所覺得教學量加大，就希望學校多給員額、多開課。

何賴傑表示，目前大學一直缺乏一套師資員額的系所分配標準，而各系所搶名額已是各校行之有年的老問題，校長提出這個構想，是希望透過量化指標，建立明確的師資員額分配標準。

何賴傑表示，目前討論的「貢獻度」指標，包括學雜費收入、研究費用收入，學雜費則依學士生或碩博生有不同加權計分；「資源使用」則包括系所人事行政費用、軟硬體支出等。不過，實際細項要由政大校務研究辦公室研擬，並提交主管會議討論。

此一草案曝光後，教育界對此意見兩極，質疑貢獻值難以量化，此制恐威脅小系的生存。何賴傑表示，政大會將此一政策交由各院系所教師討論，讓院系所主管知道實際狀況；一旦共識達成，就會開始實施，預計明年二月正式上路。

政大教育部
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