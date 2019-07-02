僑外生來台實習或打工 灰色地帶難釐清

2019-07-02 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



隨著僑外生來台就學人數激增，打工人數也暴增，但是之前曾發生有學校違法招生，來台「假就學、真打工」，台大國發所教授辛炳隆表示，由於來台就學本來就可合法打工，關鍵在於事業單位是否將實習與打工混淆，真要釐清，可能要耗費不少行政成本。

至於畢業留台工作的外籍生也明顯增加，辛炳隆說，因為政府已將留台工作僑外生薪資門檻取消，留下來工作未必就是「人才」，也可能只是「人力」。他曾針對留台工作的外籍生進行研究，發現多數都說只是暫時留台工作，因薪資待遇不高，不打算永久居留，「最吸引他們的其實是台灣民主自由的社會氛圍。」

辛炳隆說，多數東南亞國家外籍生經濟能力不是很好，來台就學難免要打工，目前我國對外籍學生打工也有每周20小時的工時上限，打工並不違法。如果打工與實習都是同一個事業單位，對學生與雇主都很方便，問題是有些事業單位利用合法打工掩護假實習，若兩者無法釐清，就會使外籍學生變成廉價勞力，形成管理漏洞。

他說，例如有些外籍生到美容院實習，原本要學美髮設計，但如果也打工洗頭，雇主可能就一路讓她當洗頭小妹，根本沒有學到美髮設計。

他說，打工與實習結合，有正面也會有弊端，如果要管，學校與教育部未必有能力，最後又要靠勞動部勞檢，惟目前勞動部若勞檢發現外籍生非法打工，又得移給教育部認定是否為實習，行政成本過高，也會造成難以有效防弊。