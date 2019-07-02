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遠見調查／2019台灣最佳大學排行 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 09:39聯合新聞網 文章提供／遠見

台大校園。圖／報系資料照
台大校園。圖／報系資料照
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綜合類Top5：台大成大、清大、交大、中央

文法商類Top5：台師大政大、淡江、中正、輔大

醫學類Top3：北醫、中醫大、陽明

技職類Top5：台科大、北科大、高科大、雲科大、屏科大

私校類：北醫、中醫大、長庚大、逢甲、高醫

最佳進步獎：實踐、銘傳

《遠見雜誌》2016年率全台之先，發布第一份、亦是唯一的「台灣最佳大學排行榜」，今年邁入第四年，最新調查結果出爐，並於今（1）日舉辦贈獎典禮，表揚各類別排行前五名的大學。

結果顯示，綜合大學前四強為台成清交的格局不變，但公私立、醫科、技職學校排名版圖鬆動，私校醫科獨大，北醫、中醫大超越陽明，科大除了台科、北科仍舊居一、二名外，南部學校已出頭天。

六大面向、35項指標 全面體檢高等教育

國外對高教績效的評比行之有年，包括最權威的《泰晤士高等教育》排名、2003年啟動的上海交通大學《世界大學學術排名》、2004年出現的QS世界大學排名，《美國新聞與世界報導》也年年針對美國高教評鑑排名。反觀台灣，直到2016年《遠見雜誌》發布「台灣最佳大學排行榜」，才有了符合國情的排名元素。

為求周延，2018年起，《遠見》進一步優化評鑑標準，多數公開資訊由「遠見研究調查」蒐集，學術論文統計資訊委由全球資訊分析公司愛思唯爾（Elsevier）執行，旗下Scopus資料庫、SciVal研究分析指標提供可靠且多元化的數據，今年《遠見》與愛思唯爾持續攜手，簽訂三年數據合作夥伴關係，透過公正第三方機構，評估面向更廣泛，包括引用影響力、產學鏈結和國際合作，持續為高教界建立客觀評比標準。

使用愛思唯爾旗下Scopus資料庫數據的知名世界大學排名機構還包括泰晤士高等教育世界大學排名與QS世界大學排名。

《遠見》每年也不吝諮詢專家意見，優化指標，精準體檢各大學的競爭優勢。去年原有34項細指標，今年增為35項，並在既有五大構面：「社會影響」「學術成就」「教學表現」「國際化程度」及「推廣及產學收入」外，今年增列第六大構面：「財務體質」。

本調查四年來均將學生人數3000人以下或助理教授以上教師150人以下的小校排除。今年共97間學校納入評比。

前50強公私立差距拉近 20強仍以國立占優勢

檢視校際排名，也可窺見公私立大學版圖鬆動。以往由於國家教育資源偏向國立大學，導致公私立的競爭力有極大差距，近年在私校努力、多元爭取經費下，略為扭轉。

在《遠見》排名中，2016年納入評比的所有公立學校排名平均是34名，私立61名，相差27個名次；2019年納入評比的公私立平均名次，分別為36名及58名，差距22名，拉近5名。

前50強榜單中，2016年公私立各為29間及21間，今年私立大學已達27間，公立僅24間（前50大有三所大學同名次，共51間入榜）。不過，要進入前20強，國立仍占絕對優勢，四年來的入榜間數，維持在公立13間，私立7間。

綜合大學榜 成大重回亞軍 南部科大出頭

綜合大學榜，去年清大首度超越成大，今年成大扳回一城，前四強回到台成清交格局。（表1）

圖片提供／遠見
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中央、中山這兩所中型學校，發揮精兵效益，名次逐步上揚，今年分居5、6名。中央大學校長周景揚及中山大學校長鄭英耀強調學校在國際化的成就，果然，中央的國際合著論文比為39.6％，這項細指標排全台第一；中山則以國際教師比見長，占總教師數6％，居該指標殿軍。

今年進入綜合榜前20名的科大，也顯示南部出頭天。其中，由高應大、第一科大和高海大合併的高科大，學生數近2.8萬人，僅次於台大，為全台規模最大的技職院校。受惠於合併，今年高科大首度納入排名，就進入綜合類第12名，以合併前的高應大為比較基準，進步8名。

文法商大學 台師大、政大、淡江居前三

在文法商榜，台師大和政大分占前兩名。上任近一年的政大校長郭明政，非常在意該校中文學術表現，果然政大在「專任教師平均中文論文數」，以2.38篇拿到全台榜眼（表2）。

圖片提供／遠見
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至於2012年起，由東吳陸續邀請文化、世新、淡江、銘傳、輔仁、實踐、大同、北醫、中原、逢甲、靜宜等12所私大組成的「優久大學聯盟」， 結盟能量迸發，在文法商20強中的11所私立學校中，優久聯盟占了七所，且大多名列前茅。

醫科大學 北醫雙料冠軍、中醫大竄起

在台灣學術圈中，醫學院向來為王道，各大學積極設立醫學院或醫院，以增強競爭力。醫科類榜中，公立大學未占便宜，北醫、中醫大超越唯一的國立醫大——陽明，尤其北醫奪得醫科榜及私大榜雙料冠軍。該校「生師比」，每位老師僅教授9.53名學生，全台最優（表3）。

圖片提供／遠見
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技職大學排名大洗牌 四張新面孔擠進20強

技專院校積極調整體質，在科大榜中，洗牌狀況尤其明顯。併校後的高科大，首度超越雲科大，位列技職第三，屏科大由去年的技職第7名，進步至第5名。

北商大、致理、勤益及北護大首次進入20強，南臺及弘光則是首次進入前10大（表4）。

圖片提供／遠見
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私立大學醫科獨大 銘傳、實踐明顯進步

20大私校中，除了醫科大學獨領風騷，明志及南臺是唯二入榜的科大（表5）。南臺強調學生在校際競賽的表現，「在學學生參與競賽、論文出版成效」指標奪全台第4。

圖片提供／遠見
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銘傳、實踐在技職基因加持下，進步明顯。四年來，實踐由私校24名進步到第15名，本次以32.9％的國際合著論文比及5.91％的國際教師比，居全台第7及第5名。

生源減少、學校整併 學生可享資源增加

今年調查也發現，台灣高教的真實狀況。從學校整體資料規模來看，大學生源的確減少了。每年列入評比的各校平均學生數，已從2016年（指排行榜公布年度，而非調查資料年度，以下同）的1萬1035人減少427人，今年只剩1萬608人。

可喜的是，學生變少、加上部分學校整併及退場，讓學生享有的資源變多。以生師比來說，2016年每位老師平均教授23.53名學生，2019年已降至23.04名。

各校平均總經費也從2016年的20.82億元，增至22.59億元，四年來平均增加1.77億元。四年前，各校每位學生平均每年可分得19萬2379元的教育資源，2019年已增至21萬5323元

每年《遠見》台灣最佳大學排行榜，希望藉由多元及逐年優化的指標，給予台灣高教圈共同努力的方向。（完整內容請見《遠見雜誌》七月號）

【調查說明】

一、調查統籌單位：遠見研究調查。

二、調查指標：本調查以六大面向進行大學評比，分別為5項社會影響（20％）、9項學術成就（25％）、4項教學表現（10％）、7項國際化程度（20％）、7項推廣及產學收入（20％），3項財務指標（5％），2019年的評比總共涵蓋35項細項指標。

三、統計方法：指標統計方法係將每一細項之各校原始數據以T分配進行標準化，再依各細項之權重計算後加總，並進行排名。

四、涵蓋學校：助理教授以上教師數不到150人或該校學生數不足3000人的學校，因規模過小不列入排名。

五、學校分類標準說明：依教育部領域學門分類為「醫科」（醫藥衛生及社會福利）、「文法商」（包含教育、藝術及人文、社會科學、新聞學及圖書資訊、商管及法律、服務等領域）、「綜合型」。若該校「醫科」學門科系數占比最高，則歸為「醫科類」；若該校「文法商」學門科系數占全校60％以上，則歸為「文法商類」；若該校各類學門科系數皆無超過60％者，則皆歸為「綜合類」。

六、資料來源：教育部大專校院校務資訊公開網站、臺灣人文及社會科學引文索引資料庫（簡稱TCI-HSS，資料擷取時間至2019/4/29）、中央研究院、高等教育司、科技部等。論文資料來源基於Scopus引文索引資料庫及SciVal研究分析指標為數據來源，資料涵蓋範圍為出版論文2014～2018年，資料擷取時間至2019/4/29。專利資料來源以LexisNexis PatentSight®全球專利評價系統、LexisNexis TotalPatent One®全球專利檢索資料庫、中華民國專利資訊檢索系統所提供。

七、資料涵蓋期間：2019的調查數據以2018年統計數字為主，部分項目為求考量指標遞延發酵效果，納入五年數據評估（2014～2018）。

（作者／遠見編輯部 本文出自2019.07.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

大學排名政大成大台師大台大

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