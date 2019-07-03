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法老大拍賣？「圖坦卡門千年頭像」的國家贓物爭議

想送孩子出國念醫學系 未來回台需接受教育部學歷甄試

2019-07-03 09:00聯合新聞網 BabyHome

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編輯／武美齡

孩子想出國念醫學系的家長要注意了！目前持國外醫學系學歷畢業生回國人數逐年增加，衛福部將修訂醫師法，未來西醫、中醫、牙醫所有持國外學歷之畢業生，應一律接受教育部學歷甄試。

據107年中華牙醫學會調查結果顯示，目前台灣之牙醫師數與服務的人口比約為1:17，與美國、澳洲、加拿大、法國等已開發國家相近，衛福部表示，國內8所牙醫院系每年培育的牙醫人力，足以提供目前牙醫人力市場的需求。

考量持國外牙醫學歷畢業生回國人數逐年增加，國內牙醫人力即將過剩，衛福部為維持牙醫人力比及維護醫療品質，並參照已開發國家對國內培育之人才均有保護措施，進行以下的規範調整。

1. 衛福部已自105年12月30日訂定「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」。

2. 另規劃未來將修訂醫師法，對於西醫、中醫、牙醫所有持國外學歷之畢業生（含歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等九大地區），應一律接受教育部學歷甄試。

3. 管控國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發員額，未來會適度降低國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額。

衛福部提醒，今年暑假如有考量前往國外大學就讀牙醫學系的學子，請務必審慎考慮評估。

【延伸閱讀】

從小追隨外交官父親周遊各國求學 在台灣卻念不到一年 她說：繼續留在台灣念書，我會窒息而死

到底該不該送孩子出國念書？留學不等於人生贏家！

牙醫衛福部醫師

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