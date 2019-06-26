教部擬修法 大學合併可望有新模式

2019-06-26 02:50 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



陽明大學及交通大學正在進行國內第一起頂大合校案。報系資料照 分享 facebook 陽明、交大正進行國內第一起頂大合校案，但兩校認為現行合校制度太僵硬，盼教育部修正二套法規，被視為「陽明交大條款」。教育部本周率先預告「國立大學合併推動辦法」第三條修正草案，調整「新設合併」模式的法律用詞；未來還會修「專科以上學校設立變更停辦辦法」，改變合校後新任校長的遴選規則。

陽明、交大日前曾表示，現行合校制度已太過時，例如「新設合併」合校模式，法律條文寫「合併後各校均消滅」，易引發師生、校友疑慮；以及合校後的首任校長，是由教部組織遴選小組直接選聘，而非共同遴選。

教育部接受提議，近日率先修「國立大學合併推動辦法」第三條，未來有數間學校「新設合併」成一間新大學，合併後不再是「各校均消滅」，而是「各該學校變更為新設學校之一部分」，以增加各校師生及校友對於合校計畫的認同感。

陽明大學校長郭旭崧昨說，修正後應有助於消弭師生疑慮，盼教部也能修正合校後新校長遴選規則，給予兩校遴選合校後新校長的空間及彈性。

郭旭崧說，陽明原預期今天召開臨時校務會議，決議合校計畫書。但因教部修法計畫尚未完備、師生也希望更多時間研究計畫書內容，因此兩校將延至相關修法完成、預估今年九月進行合校計畫書的決議。

教育部高教司司長朱俊彰說，教部後續會研修「專科以上學校設立變更停辦辦法」，調整合校後新校長遴選規則，但強調修法非為個案服務，只是意在讓合校制度更符合實務需求。他也說，各校皆可在合校計畫書裡對法規提出建言，不必受制修法期程。