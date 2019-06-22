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金大台灣微軟建立夥伴關係 深耕人工智慧

2019-06-22 18:52中央社 金門縣22日電

國立金門大學今天表示，金大與台灣微軟建立策略合作夥伴關係，未來在人工智慧、機器人應用等研究項目合作，發揮金門地利優勢，共同朝向設立人工智慧科技產業博士學程努力。

金大校長陳建民表示，樂見金大與台灣微軟公司建立策略合作夥伴關係，期盼雙方未來在相關研究項目與產學計畫攜手共進。他期待透過微軟專業人才的實務分享，讓金大學子能第一手掌握業界動態發展，並做為在校研習相關技術與課程的參考。

陳建民指出，與台灣微軟的第一優先合作項目將以人工智慧科技產業為主，借鏡全球科技產業領導者微軟公司的AI研發中心，將最新的雲端運算服務、物聯網技術、大數據資料分析、人工智慧及行動化科技等技術導入專業課程設計與產學合作計畫。

此外，金門大學表示，雙方將搭配金大具有優勢的機械人技術與堅實的理工基礎，融合資通訊管理與知識應用創新，共同培養優質人才、提升研究動能，並朝共同推動設立「人工智慧科技產業博士學位學程」方向邁進。

台灣微軟公司公共業務事業群資深協理楊毓峯說，期盼藉由微軟在各種軟體解決方案、平台及工具的開發經驗，對解決實務問題能提供有效的經驗及思維。

金大與微軟期盼透過策略合作，催化島嶼智慧化的科技發展進程，微軟也有機會在師資提供線上或線下專業輔導資源，讓課程設計與實務更有效串聯，培育出符合產業需求的高階研發人才。

出席這次策略合作夥伴關係座談的代表包括陳建民和金大研發長翁克偉、土木系和資工系老師；台灣微軟公司則是由楊毓峯和教育推廣經理王蔓甄等人出席。

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