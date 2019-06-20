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走過氣爆陰霾 逢甲財經系女孩互相扶持完成學業

2019-06-20 14:34中央社 台中20日電

逢甲大學財經系4名學生許菀芸（前右）、蔡依璇（前左）、陳沛辰（後右）與曾珈琳（後...
逢甲大學財經系4名學生許菀芸（前右）、蔡依璇（前左）、陳沛辰（後右）與曾珈琳（後左）2年前受到逢甲商圈氣爆案波及，今年順利畢業，畢業前夕與師長合影。（曾珈琳提供）中央社
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逢甲大學財經系4名學生，2年前受到逢甲商圈氣爆案波及，全身30%燒燙傷的許菀芸開學後一度坐輪椅上課，4人曾說好要一起畢業，互相扶持走過低潮，完成學業順利畢業。

2年前，逢甲商圈西安街發生氣爆事件，造成3死13傷，逢甲大學財經系4名同學行經該處受到波及，許菀芸全身30%燒燙傷、陳沛辰全身縫500多針、曾珈琳與蔡依璇同學也多處遭玻璃割傷。

曾珈琳回憶，當天在準備迎新活動，她們到西安街買東西卻遇到爆炸，當下「轟」的一聲，走在前面的菀芸當場昏倒在地上，她和沛辰、依璇跑向一旁巷子，她的鎖骨旁插著一塊玻璃碎片，差點就刺到動脈，當下太緊張沒感覺到痛。

曾珈琳表示，「那天是我20歲生日，永遠忘不了，許菀芸因傷勢太重，一度列入命危名單」。

許菀芸指出，受傷後她立刻被送醫，醒過來，時身上多了很多管子，也裝上呼吸器、頭髮全理光了，清創手術和換藥都讓她痛苦萬分。

醫師與家人都建議許菀芸休學一學期，但她不願意，因為4個女生曾約定好要一起畢業。許菀芸就在加護病房度過暑假，開學後請了一陣子病假，許菀芸就坐著輪椅恢復上課。

即使體內都還有殘留細碎玻璃碎片，4個人互相扶持，走過氣爆陰霾，許菀芸受邀擔任系上畢業典禮致詞代表。

許菀芸說，「氣爆造成我全身30%的燒燙傷，那時候覺得人生很黑暗，規劃好的未來突然崩解了，謝謝家人、朋友還有老師給我的鼓勵跟幫助，讓我可從低潮走出來，順利地回學校上課」。

氣爆逢甲大學畢業典禮
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