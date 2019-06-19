世新霸凌同學嘲「跟我家比法律？」 父母問罪：憑什麼沾爸爸的光

2019-06-19 11:01 聯合新聞網 綜合報導



世新大學傳出有男學生霸凌同校呂姓大一同學，嗆對方「像個娘娘腔一樣活著」，男學生18日清晨於臉書發道歉聲明文，表示自己被誤會在先才會有如此莽撞舉動。呂姓學生昨日晚間再發影片，影片中男學生態度輕蔑指呂一無所成、沒實力。據了解，嗆人學生父親是一名律師，父母已到學校指責兒子行徑不妥。

圖擷自 呂姓同學臉書 分享 facebook

世新男學生闖入呂姓同學宿舍房間，語帶輕蔑「法律系，哈哈，法律系，你真的要跟我家比法律？你確定？」，並指呂姓同學「娘娘腔」、「你現在在性騷擾」，囂張行徑引發網友激憤。根據《ETtoday》報導，男學生的父親曾擔任檢察官，之後在宜蘭開業律師事務所，新聞曝光後，他的父母已經北上質問兒子是否罷凌和歧視別人，據傳母親非常生氣，指責兒子說自己多會相處？「現在網路都在討論，你很會相處？」

男學生母親回應《東森新聞》訪問時說，兒子在鏡頭前粗魯不堪，「道歉就是個屁」，痛罵兒子憑什麼去人家宿舍，「你憑什麼用攻擊式的語言？你憑什麼沾哥哥的光？你憑什麼沾爸爸的光？」承諾會好好教育兒子，不讓他成為社會的累贅。

網友群起公憤「告到底」、「媽寶爸寶一個，孬！」、「誰還敢說性平教育不重要嗎？」也有人同情父母「爸媽看來還是理性的人，可惜這個兒子長歪了...」

呂姓同學昨在臉書聲明，自己心情已逐漸平靜，目前暫時離開世新校園和宿舍，也呼籲網友不要用性別霸凌的方式回擊任何人。世新大學性別平等教育委員會回應，已依「性別平等教育法」受理本事件，將組調查小組調查處理。