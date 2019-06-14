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大學生志工偏鄉教文創 用芒草變乾燥花束

2019-06-14 19:05觀天下 記者廖品涵／石門報導

真理大學資訊志工到到石門國中，取材在地的芒草，加入文創元素打造成為是掃帚也是花束...
真理大學資訊志工到到石門國中，取材在地的芒草，加入文創元素打造成為是掃帚也是花束的畢業禮物。 圖／紅樹林有線電視提供
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真理大學資訊志工到石門區的中小學進行教學，今(14)日來到石門國中要帶九年級生製作畢業的乾燥花束，取材在地的芒草，加入文創元素打造成為是掃帚也是花束的畢業禮物，希望讓孩子學習家鄉人文風情，以身為石門人而驕傲。

真理大學資訊志工指出，在石門區深耕多年，為了要應用專長將偏鄉石門的特色傳播，每年都會到石門區的中小學進行教學課程，今天來到石門國中要帶領即將畢業的九年級生製作畢業的乾燥花束，取材石門區在地的芒草，加入文創元素打造成為是掃帚也是花束的畢業禮物。

石門國中校長林秀足表示，這幾年資訊志工選擇在出磺口農場學習、瞭解在地特色與人文風情，這次在農場主人同樣也是石門國中校友陳國志帶領下，進到校園中，要透過文創教學，讓孩子們看見家鄉特色，更就地取材做文創來活絡家鄉，期許透過年輕人都喜歡的文創小物，要讓孩子更加認識家鄉，以石門為驕傲。

乾燥花風潮盛行，而市售乾燥花繽紛，但資訊志工堅持自然風乾的芒花純淨不浸泡藥水，雖然顏色簡樸，卻也是愛護大自然與家鄉的展現，石門國中的畢業生們，親手製作送給自己、送給家鄉的禮物，運用家鄉常見的植物，實踐就地取材的精神，也讓石門家鄉的美麗被看見。

石門文創偏鄉
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