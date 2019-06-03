重要人文歷史 梁實秋故居重新開放

2019-06-03 21:11 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



台師大97週年校慶，梁實秋故居3日也重新開幕。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 在台師大音樂系學生演奏大、小提琴的悠揚弦樂聲中，配合台師大97年校慶，文學大師梁實秋故居整修後於3日重新開幕。台師大校長吳正己表示，梁實秋是台師大重要的人文歷史之一，故居從1933年興建至今已是一棟悠久的歷史建築，今後要繼續傳承歷史、以師大為榮。

吳正己說，校史的偉大與人事物和歷史有關，音樂系學生悠揚樂聲中譜奏出校歌，曾讓來自九州帝國大學的師生訪問師大驚訝表示：「演奏者真的只是學生嗎？」讓身為校長的他感到驕傲。3年後即將慶祝百年校慶，吳正己說此次梁實秋故居重新開放，裡、外裝架構成完整的歷史，將可成為師大人的歸屬。

「薊門梁實秋，竝世能有幾…」台師大國文系教授杜忠誥特別致贈墨寶，是由梁實秋的同事朱錦江於1940年贈送梁實秋的壽詩，杜忠誥將詩重新以書法的方式呈現。他表示，這首詩將梁實秋描寫得很深刻，將他的人格特質點出，像是幽默、談吐充滿微言大意。為慶祝校慶與故居重新開放，致贈這份特別的禮物。

「台師大和我的年齡一樣資深，」校友溫先生指著他的頭髮說，他畢業於台師大的前身「台北高等學校」，為了活動才將滿頭白髮染黑，3日在開幕儀式上聽見學生演奏台師大校歌差點流下眼淚，台師大即將滿一百歲，他曾就讀於台師大、也任職於台師大，對母校有深厚的情感。

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