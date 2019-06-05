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月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？ 友笑「白痴」

台大最年輕教授！陳縕儂棄微軟千萬年薪 回母校台大教AI

2019-06-05 09:33104BeAGiver掌聲

★摸索中 找到AI

陳縕儂對教學和研究充滿熱情，其實她在國高中參加科展，對穿白袍、拿試管東加西倒興致缺缺，她反而投入程式世界，但因為技能不成熟，一、兩個學期過去了，並沒有具體成果。沮喪嗎？她認為是探索未知興趣的必經過程，直到就讀台大資工系四年接觸到資訊領域的實驗研究，她才發現喜好，一頭栽入AI（人工智慧）研究領域。

★超速寫論文 拼命攻博士

陳縕儂台大資工系、資工所畢業還不夠，還想出國念博士。但她英文不夠好，只能先拿到美國卡内基梅隆大学CMU的碩士入學資格，為了爭取繼續念博士，她去美國第一年就交出四篇國際論文（一般碩士生一年交兩篇），她笑說最大傷害就是壓力大、胖了十公斤。除了念書，她也參與學生社交活動，雖然有時只能用語助詞搭話、或硬背英文單字點菜，還是為留學生活增添了樂趣。

★放棄高薪 也要回母校

在美國攻讀博士時，陳縕儂決定有機會就要回台教書。畢業後，她先在美國微軟做博士後研究工作，年薪約450萬台幣，成為微軟正職研究員，薪水加倍，年薪約近千萬！此時，台大母校向她招手，但依體制，助理教授月薪只有6萬多元，薪資大跳水！

陳縕儂不理會朋友再三提出：確定嗎？！在美國學術研究，資源也許更多啊！她認為，回母校教書是她的目標，而且在美國教書，教授需要一手包辦找資金、博士生的生活費、學費等支出，台灣的研究環境反而相對友善。

★同學在FNAG業界四大天王 她卻熱衷教學執鞭

陳縕儂的大學同學在「FANG」美國四大互聯網企業工作（Facebook、Amazon、Netflix、Google），她卻從上台報告中，找到教學的興趣。

三年前，陳縕儂回台大母校同系擔任助理教授，實驗室從零開始建置，一堂三小時的課，她花十倍時間準備三百張投影片；她甚至投入大量時間教第一屆學弟妹怎麼「找問題」，不是一味找答案、限制創意發想的空間。讓她開心的是，她指導的第一屆學生進入美國麻省理工學院攻讀博士，這是她當年的心願，雖然自己沒能進入，但也覺得與有榮焉。

★有膽識 冷門也能成熱門

大四時，陳縕儂投入語音研究，但現在熱門的AI人工智慧，當時根本是寒冬期，無法落實應用，經常做不下去，旁人納悶她為何如此堅持，但她覺得，電影中用講話就能開關家裡的家電，一定有機會在生活中實現。終於，她的研究通過2018年科技部「愛因斯坦培植計畫」，她也獲得年輕學者榮譽頭銜，有政府資金挹注，讓她無後顧之憂。

目前已有業界和她接洽，她用技術顧問的方式，希望智慧語音生活能一步一步實現。

台大資工系教授，陳縕儂。圖／104提供
台大資工系教授，陳縕儂。圖／104提供
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