科技部育才補助優秀博士生 每年300名

2019-05-31 13:10 中央社 記者劉麗榮台北31日電



科技部今天宣布博士生獎學金補助試辦方案，將對優秀博士生提供為期4年，每月至少新台幣4萬元獎學金，每年獎勵名額300名，最快今年9月入學就可適用。

陳良基先前曾和教育部長潘文忠研商，教育部、科技部各出1.5億元，一個博士生每個月補貼4萬元。

陳良基今天在記者會上表示，科技部的部分會先行，由現有經費支應，希望今年底前看能否和教育部提出共同方案提報行政院，讓人數再增加。

陳良基表示，補助博士生不限領域，博一到博四，科技部分別補助3萬、3萬、2萬、2萬，大學方面則補助至少1萬到2萬，他認為，學校應該也要負一些責任，各校也認為可行。

他說，跟國外拿獎學金一樣，通過申請即獲得4年的獎學金，外籍生也能申請，不過會要求學校對博士生的學習成效定期檢視。畢業後也沒有硬性要求要留在國內服務，主要是培育基礎科學研究人才，希望就讀博士期間無後顧之憂。

陳良基說，未來5到10年，各校補充教師的壓力會越來越大，長期來看，還是要留下優秀博士作為大學師資。

陳良基也說，給予獎學金外，還是要回到人才流概念，科技部鼓勵獲得博士生獎學金的學校，對應提出「博士卓越提升計畫」，由校方提供博士生各項培育技能及提升專業素養的系列課程或交流活動，給予博士人才全方位自我提升的支持規劃。

為協助大學建立完善提升機制，科技部也將擇優給予部分補助，每年每校最高補助300萬元，與大學攜手合作協力培育優秀博士生成為學術研究、產業研發或創新創業的卓越人才，完善優秀科研人才匯集台灣的布局。