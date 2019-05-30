東吳大學徵聯 馬英九盼對聯更輕鬆

2019-05-30 16:49 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



「對聯可以是輕鬆的，不要那麼嚴肅！」東吳大學於30日舉辦徵聯比賽頒獎，此屆比賽由前總統馬英九出下聯題目「兩岸同源亦競亦合亦共榮」，獲得第一名的上聯為「九州分野時興時衰時兼併」。馬英九表示，當初出此下聯，是感嘆兩岸關係急凍，沒想到大家出的對聯跟他一樣嚴肅。他希望之後大家能輕鬆點，讓對聯多點趣味。

馬英九表示，去年他出此下聯題目，是看到兩岸關係從他執政時的和平共榮，在蔡政府上台後又急速冷凍，一時感嘆而出的。結果大家出的上聯跟他一樣嚴肅，跟他原本希望對聯比賽是活潑的初衷相反。他希望下屆比賽大家能輕鬆看待，就如同他在台北市長任內舉辦公車捷運徵文比賽時，開放打油詩類型參賽一樣，對聯是一種文化活動，不必如此嚴肅。

評審指出，馬英九出的下聯，不管在字意或字音上都相當難對，尤其是後半「時興時衰時兼併」，字音是六仄一平，也就表示上聯在這部分需要字音六平一仄。但獲得第一名的「九州分野時興時衰時兼併」，不只字音完整對應，還點出了「時興時衰時兼併」的歷史規律，故評審決定評為第一名。

典禮上，馬英九也公佈了下屆徵文比賽的下聯題目「周失鼎秦失鹿問鼎逐鹿不謀私利」。評審現場分析表示，鼎跟鹿都代表王權。對聯者要如何像下聯一樣，用兩個不同的事物指稱同一個對象，還能像下聯一樣用「鹿」對應「逐鹿」、「鼎」對應「問鼎」，使得這題要對聯的難度相當高。馬英九立刻補充，雖然下聯政治味很重，但上聯不一定要有政治味，就像剛剛說的，對聯輕鬆點比較好。

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