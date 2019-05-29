國立碩士月領35K 他哀嘆早知就唸完這個科系

2019-05-29 10:05 聯合新聞網 綜合報導



示意圖，與新聞當事人無關。報系檔案照 分享 facebook

一名網友在PTT女孩版貼文表示，自己是一名國立大學生物科技研究所畢業的碩士，目前在一間知名藥廠工作，月領35K的他其實很後悔當初選擇放棄電機類組轉考生科所，他勸大家在選擇科系時必須想得長遠，為未來的「薪情」預作打算。

該名網友貼文問大家認為「碩士畢業領38K的人多嗎？」說自己38K算不算高薪？他哀怨表示自己雖然是國立大學碩士，學的是天然物純化分離（HPLC,MPLC)，有NMR(核磁共振光譜學)基礎，目前在一家知名藥廠工作，月薪35K，並坦言自己不是薪水最差的人，還有生化所的同學在疫苗廠工作，月薪為34K。

原PO對於目前的薪資似乎沒有很滿意，他坦言非常後悔離開電機類組，也許去考私立的大學，畢業後再去唸國立大學研究所「洗文憑」，可能出路都還比生科好，他奉勸留在台灣的學生，若想選擇讀生科系的務必三思，否則「一日生科，終生科科」。

根據1111人力銀行調查顯示，生物科技系所畢業的碩士起薪為36,594元，工作經歷1至3年的才會升到38,443元，若想月領超過5萬，則需是博士學歷，且工作經驗滿5年以上者，才較有可能成為較高薪的一群。

網友則認為，真的不該被騙去讀生科，其實在台灣的生科人才需求並不高，並建議原PO應該再考一次電機系「翻轉人生」，也有人建議乾脆一次拚到博士後去對岸找工作；還有人認為，原PO會的技術似乎大學化學系或藥學系畢業就應該是必備的基本能力，也有人懷疑他為何那麼多工作好找，非待在藥廠不可，但也有人認為原PO應該慶幸自己還有工作，且這行新鮮人起薪有人只領兩萬多，有的藥廠用人還不看學歷分級給薪的。