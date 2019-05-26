實作導向 大學推師培新課程

2019-05-26 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



十二年國教新課綱實施在即，台北教育大學新增「閱讀教學」、「自然科學實驗教學」為必修課 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

十二年國教新課綱實施在即，多所師培大學也推動師培新制，更新必修課程、開設更多實務導向選修課。例如台北教育大學的師資職前教育課程，從四十學分提高至四十六學分，且新增「閱讀教學」、「自然科學實驗教學」為必修課；台師大則新設「探究與實作」選修課，讓師資生成為素養導向教學的即戰力。

教育部去年底修正「師資職前教育課程基準」，大幅提高教材教法、實習等「教育實踐」課程應修學分，國中師培方面從四學分提高至八學分；國小也從八學分提高至十二學分，意在強化師資生實務經驗。配合新課綱，教學趨勢為素養導向，訓練學生把知識應用在生活中。

多所師培大學也已研擬一○八學年師培新制。以培力國小師資為主的台北教育大學校長張新仁說，今年起，師培課程從四十學分提高至四十六學分，其中新增必修課「閱讀教學」、「自然科學實驗教學」等實作導向課程；數學領域也新開「數學科普閱讀與探索遊戲」選修課，跨領域整合語文、自然等科目。

培力中學師資的台師大師培處副處長張民杰說，因應新課綱上路，校內師資生畢業門檻不變，依舊是本科一二八學分，加上教育專業課程廿六學分，但開課類型有變革，例如首創分領域的「探究與實作」選修課，以及「實驗教育」、「教師素養」等。

張民杰說，學校依不同學科領域，開設同名的「探究與實作」，以自然領域為例，開課師資來自台師大物理系、化學系、地科系、生命科學系，教導師資生設計實作課程、規畫多元評量標準，未來即可帶領學生辦科展、寫小論文。