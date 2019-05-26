親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考登場
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

實作導向 大學推師培新課程

2019-05-26 22:29聯合報 記者章凱閎／台北報導

十二年國教新課綱實施在即，台北教育大學新增「閱讀教學」、「自然科學實驗教學」為必...
十二年國教新課綱實施在即，台北教育大學新增「閱讀教學」、「自然科學實驗教學」為必修課 圖／聯合報系資料照片
分享

十二年國教新課綱實施在即，多所師培大學也推動師培新制，更新必修課程、開設更多實務導向選修課。例如台北教育大學的師資職前教育課程，從四十學分提高至四十六學分，且新增「閱讀教學」、「自然科學實驗教學」為必修課；台師大則新設「探究與實作」選修課，讓師資生成為素養導向教學的即戰力。

教育部去年底修正「師資職前教育課程基準」，大幅提高教材教法、實習等「教育實踐」課程應修學分，國中師培方面從四學分提高至八學分；國小也從八學分提高至十二學分，意在強化師資生實務經驗。配合新課綱，教學趨勢為素養導向，訓練學生把知識應用在生活中。

多所師培大學也已研擬一○八學年師培新制。以培力國小師資為主的台北教育大學校長張新仁說，今年起，師培課程從四十學分提高至四十六學分，其中新增必修課「閱讀教學」、「自然科學實驗教學」等實作導向課程；數學領域也新開「數學科普閱讀與探索遊戲」選修課，跨領域整合語文、自然等科目。

培力中學師資的台師大師培處副處長張民杰說，因應新課綱上路，校內師資生畢業門檻不變，依舊是本科一二八學分，加上教育專業課程廿六學分，但開課類型有變革，例如首創分領域的「探究與實作」選修課，以及「實驗教育」、「教師素養」等。

張民杰說，學校依不同學科領域，開設同名的「探究與實作」，以自然領域為例，開課師資來自台師大物理系、化學系、地科系、生命科學系，教導師資生設計實作課程、規畫多元評量標準，未來即可帶領學生辦科展、寫小論文。

台師大課綱素養國北教大
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

國立大學籲降身障進用比率 勞部：不宜

2019-05-26 22:24

彰師大運動系成果展 運動創意表演讓人驚豔

2019-05-26 19:23

高師大附中美少女張筑貽 成高市空大首位先修生

2019-05-26 15:24

赴麻省生物學賽不是夢 中山醫大6桃園生獲青年局補助

2019-05-25 11:35

海葡萄保養品效果吸睛！ 屏科大與海大聯手研發

2019-05-25 10:46

南榮科大爆發不出5月薪 校方：努力籌錢中

2019-05-24 17:19

AR牙醫教育 北醫大強化臨床技能

2019-05-24 01:05

大學裡開咖啡館不稀奇 樹德科大這座咖啡館不一樣！

2019-05-23 17:06

想把獎獻給父親和天上的媽媽 屏大吳承嶸獲總統教育獎

2019-05-23 16:42

中山大學研究AI養蝦提高育成率 並增肥三成、節電三成

2019-05-23 15:13

哥大畢業典禮 校長：學生應認清自我價值 莫被人左右

2019-05-23 12:42

北醫大改寫治療標準 多重抗藥結核病服藥僅需9個月

2019-05-23 11:03

影／AR牙醫擂台賽 猶如飛行模擬器逃不過電腦法眼

2019-05-23 11:00

讀資訊追趨勢 樹德科大幫練基本功

2019-05-22 23:21

認識海洋文化 東華外籍生勇闖海洋

2019-05-22 16:17

交大光電室溫下成功操作薄膜雷射

2019-05-22 14:59

靜宜師生研發精油副產品除皺抗老 卻更便宜

2019-05-22 14:38

光照結合多鐵材料 32歲學者讓記憶體體積再縮小

2019-05-22 11:48

反思「寵物買賣」 大學生邀請路人為嬰兒「標價」

2019-05-22 10:31

清大成立AI樂團 明年辦演奏會

2019-05-21 22:36

南華大學興學紀念館落成 感恩百萬人月捐百元興學

2019-05-21 10:03

大學愛跳舞 校友回到夢想起點辦熱舞大賽

2019-05-21 08:55

政大92周年校慶 將打造地表最強漢學重鎮

2019-05-20 22:06

這個學士後專班 一年半畢業後月薪15萬

2019-05-20 18:19

正修兩名女大生「畫話易經 」 超絕創意得金獎

2019-05-20 11:54

政大92校慶首辦星空音樂會 校長：盼像發現新大陸

2019-05-19 12:24

4個花蓮女孩想讓家鄉更好 克服逆境上大學逐夢

2019-05-19 07:56

空汙讓人難受 4名大學生啟發靈感研發智慧清淨嬰兒床

2019-05-17 23:07

「人肉佔車位」有事嗎？大學模擬法庭演習看審判與代價

2019-05-17 17:07

靜宜海青學生融合各國風情 服裝彩妝展現亞洲塗鴨

2019-05-17 14:48

貝聿銘辭世 東海大學學生路思義教堂緬懷

2019-05-17 12:42

你家還有錄影帶嗎？南藝大搶救塵封的家庭記憶

2019-05-17 07:43

郭台銘、張善政談人生哲學 明日東華大學登場

2019-05-16 16:46

從小愛拆風扇 清華女大生設計美形空氣清淨機獲獎

2019-05-16 12:03

郭台銘張善政連袂談人生哲學 17日東華大學登場

2019-05-16 11:31

大學個人申請缺額近7年新低！4校缺額逾5成

2019-05-16 11:26

樹德科大 銜接學生職場「最後一哩」

2019-05-15 23:37

逢甲、聖荷西大學增設雙學位 成學子到矽谷的捷徑

2019-05-15 23:11

屏東大學校徽抄襲案 授權讓與金全捐公益

2019-05-15 20:50
看更多

熱門文章

窮孩子玩不起甄試 師：模擬面試時學生緊張到用頭撞門

2019-05-26 19:14

減教學助理 台大生：每個工作對貧困的我們都很重要

2019-05-26 17:54

教學助理納保須聘3%身障 管中閔：給彈性大學可做更多

2019-05-26 10:31

看極光、外拍 大學生到中部汽車旅館找題材

2019-05-26 16:47

TA納保衝擊大學用人 教部：持續跟勞動部溝通修法

2019-05-26 10:34

【即時短評】弱勢學生、現任教職員工作權誰來保障？

2019-05-26 11:19

終結教改之亂 數百名家長赴教部抗議

2019-05-26 11:05

大華科大換新血 將增智慧車輛、智慧製造2新科系

2019-05-26 12:16

教育部：大學若提高考試分發比例 一定尊重核定

2019-05-26 12:42

高師大附中美少女張筑貽 成高市空大首位先修生

2019-05-26 15:24

彰師大運動系成果展 運動創意表演讓人驚豔

2019-05-26 19:23

「終結教改之亂」 數百家長上街頭

2019-05-26 13:04

影／終結教改之亂 國教盟籲成立「教改檢討委員會」

2019-05-26 16:20

高教工會：大學無視聘僱身障者責任 找藉口刪減員額

2019-05-26 10:43

國教盟籲教育部終結教改亂象

2019-05-26 11:18

【即時短評】聘身障者非施捨 大學社會責任不應採低標

2019-05-26 11:20

冷眼集／TA進用限制 對學生是「愛」？還是「礙」？

2019-05-26 13:03

桃園中壢高商 表揚傑出校友歡慶65周年校慶

2019-05-26 20:37

TA納勞保／須聘3%身障教學助理 國立大學找嘸人

2019-05-26 12:47

擂茶口味可食吸管！ 小學生用發明救海龜

2019-05-26 18:35

桃園首次合併公幼教師及教保員考試 錄取率不到3%

2019-05-26 20:35

大學喊降僱身障比 勞動部：職缺不必限教學助理

2019-05-26 11:11

TA納勞保／勞部、衛部：進用包含各職缺

2019-05-26 12:56

以台灣味參加世界名廚精英賽 樹德科大抱回6金

2019-05-26 13:05

國小生開發可食用吸管 減塑守護海洋生態

2019-05-26 17:08

實作導向 大學推師培新課程

2019-05-26 22:29

國立大學籲降身障進用比率 勞部：不宜

2019-05-26 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top