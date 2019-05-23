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哥大畢業典禮 校長：學生應認清自我價值 莫被人左右

2019-05-23 12:42世界日報 記者顏嘉瑩／紐約報導

哥倫比亞大學於22日舉辦2019屆畢業典禮，超過1萬5000名畢業生完成學業、成...
哥倫比亞大學於22日舉辦2019屆畢業典禮，超過1萬5000名畢業生完成學業、成為驕傲的哥大畢業生。 美聯社
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哥倫比亞大學於22日舉辦2019屆畢業典禮，超過1萬5000名畢業生完成學業、成為驕傲的哥大畢業生；校長鮑林格(Lee Bollinger)在致詞時表示，全世界目前面臨著經濟、氣候變遷、移民等威脅，鼓勵畢業生要保持、認清自己的價值，不要被他人左右，並將在哥大所學的知識應用在未來生活、社會議題上。

哥大22日上午在曼哈頓校園內舉行第265屆畢業典禮，共有18個不同學位的1萬5000多名學生畢業，超過3萬5000名師生及畢業生親友到場觀禮，其中有大量華裔學生。

鮑林格說，該校沿襲265年的傳統舉辦畢業典禮，並恭喜學生從學校中獲得知識，並將為未來繼續拓展未知領域。

他表示，現在全世界環境較過去更充滿困難與威脅，「在這樣的非常時刻，我們更需要適時的發表意見」；鮑林格說，在大學中「真相」就是一切，但出了社會後，很多事情會威脅到所認為的「真相」，但即便全世界在改變，也希望畢業生們都能本著「以人為本」的出發點，進而再透過在學校所學的知識發揮在各個議題上。

另外，他還期待在此動盪不安的局面，畢業生們能夠保持、認清自己的價值，不要被外界所影響，將知識應用到行動上，為世界帶來些許的改變。

畢業典禮哥倫比亞氣候變遷

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