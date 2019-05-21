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清大成立AI樂團 明年辦演奏會

2019-05-21 22:36聯合報 記者張雅婷／新竹報導

科技進步，AI人工智慧不只能作曲、唱歌、發專輯，還能組樂團！國立清華大學昨成立台灣首支AI樂團，由動機系、資工系及電機系教授研發人工智慧音樂軟體，邀集校內愛好古典樂的學生一同演奏，預計明年1月舉辦第一場演奏會。

清大學生示範與AI合奏的成果。 記者張雅婷／攝影
清大學生示範與AI合奏的成果。 記者張雅婷／攝影
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清大AI樂團總監由知名長笛音樂家林怡君擔任，她說，清大AI樂團有2大特色，有動機系、資工系及電機系等7名教授研發人工智慧音樂軟體，還有20多名來自電機系、動機系、材料系、科管院的學生樂手演奏、發想與軟體互動的表演方式。

曾任搖滾樂團貝斯手、清大動機系教授丁川康，在校指導學生開發人工智慧作曲軟體，丁川康說，自2011年研究作曲軟體著重分析樂曲合理性等技術，從沒見到這些研究的成果由真人演奏，他的人工作曲研究主要讓曲子如生物般隨機交配，產生新曲，再用樂理評估其中最佳者逐步演化。他相信人工智慧進入音樂領域產生正面影響，會逐漸被看見，「如果大家聽不出來是AI還是人類伴奏，就是成功的時候」。

清大學生示範與AI合奏的成果，將音樂視覺化，聽眾除聆聽，也能「看見」音樂。 記者...
清大學生示範與AI合奏的成果，將音樂視覺化，聽眾除聆聽，也能「看見」音樂。 記者張雅婷／攝影
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中研院資訊所助研究員、清大資工系兼任助理教授蘇黎說，樂團展示一套自動跟譜技術，樂曲演奏到哪裡，軟體會自動追蹤、定位當下的音樂內容並呈現在螢幕，將音樂視覺化，聽眾除聆聽，也能「看見」音樂，體驗不一樣音樂會。自動跟譜技術還能應用在自動翻譜、協助初學者辨識常見的演奏錯誤。

樂團AI清大中研院

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