貝聿銘辭世 東海大學學生路思義教堂緬懷

2019-05-17 12:42 中央社 台中17日電



東海大學路思義教堂是貝聿銘的代表作品之一。 聯合報系資料照 分享 facebook 一代建築大師貝聿銘辭世，享嵩壽102歲，東海大學路思義教堂是他的代表作品之一，許多東海學生今天一早到教堂緬懷大師。

路思義教堂為東海大學精神堡壘及著名地標，由國際知名建築師貝聿銘、東海大學建築系創系系主任陳其寬合作設計，2019年獲文化部升格為國定古蹟，在貝聿銘4月26日102歲生日當天，獲頒國定古蹟證書。

東海大學校長王茂駿2年前訪美，特地拜訪貝聿銘。台中今天一早下著雨，不少學生撐傘來到路思義教堂緬懷大師。

東海大學學生張惟中指出，貝聿銘在建造設計教堂時，就是以上帝之手保護人民之手的概念來設計，教堂日前也被列為國定古蹟，提到東海大學第一個想到的都是路思義教堂。校內各大頒獎典禮，都會在教堂內舉行，對學生來說，在教堂內授獎是一個感動榮耀的事情。

學生郭鈺潔表示，路思義教堂是一個很特別的建築，頒獎典禮、畢業典禮都會在教堂內舉行，路思義教堂是東海人的驕傲。

東海大學建築系主任邱浩修表示，貝聿銘被譽為「現代主義的最後大師」，他的作品相當多，親手操刀的作品，全球約有66個，他一生的建築幾乎都是國家級的公共建築，作品渾厚、優雅，善於用光影設計。

他指出，以路思義教堂為例，所使用的混凝土素材，過去多呈現剛硬的形象，而教堂外觀以優美曲面的方式呈現，如同上帝的手或是方舟的意象，展現宗教上的意象精神，貝聿銘曾造訪東海大學3次。

邱浩修說，光影在建築上是很重要的主體，貝聿銘發揮到淋漓盡致，以教堂為例，他讓光線自建築上方傾瀉而下，吸引人的視線自然往上，把建築當作光的容器，是貝聿銘展現建築與人跟自然之間很重要的中介，不管是意象的表達或建築上的成就都相當高。