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網路論戰學歷好=氣質好？ 網：理組文組也有影響

2019-05-14 15:08聯合新聞網 綜合報導

網友上網詢問學歷對於一個人的氣質影響多少。圖片來源Inimage
網友上網詢問學歷對於一個人的氣質影響多少。圖片來源Inimage
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學歷和氣質成正比嗎？學歷影響一個人氣質的程度有多少呢？有網友在「Dcard」發文說到，很多人都說讀書會改變一個人的氣質，通常唸書唸得比較多，讀較好學校的人氣質較好。但該名網友表示自己身邊的朋友雖然讀不是很好的私立科大，卻也非常有氣質，不僅會插花、看文學作品，且音樂品味很獨特，顛覆大眾對後段科大學生「只會整天找好吃、好玩、化妝打扮」的印象。因此上網詢問大家對於學歷影響個人氣質的看法。

對此，許多網友都提出自己的看法。有人認為氣質確實和學歷有關，主要是讀書的多寡會影響見識和眼界，進而影響一個人的氣質。另外有人認為這是比較起來的結果，前段學校學生有氣質的較多，後段學校雖然也有有氣質的學生，但相對較少，且「就算氣質本身可以自己培養，但朋友圈也會影響」。

有人則認為家庭環境的影響較大，而通常學歷好的人家境也相對較好，資源也較多；更指出氣質是和學歷、家世、交友圈、經歷等結合成的「文化資本」有關，和「學歷」本身沒有一定的關係。另外，有些網友則認為和「理組、文組」有關，表示有些女生原本很有氣質，但到大學唸了男生為主的理工組，行為越來越像男人，講髒話也越來越順。

也有網友表示，氣質的好壞是很主觀的，「你現在的氣質裡，藏有走過的路、看過的書、和愛過的人」，不一定只有學術氣息才算有氣質。

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