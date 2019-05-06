鼓勵青年創作 國研盃儀科中心徵件首獎10萬

2019-05-06 13:36 中央社 台北6日電



國研院儀科中心舉辦的「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」今年邁入第11屆，以開放題目方式鼓勵國內外青年創新，獎金最高新台幣10萬元，即日起到8月1日開始徵件。

「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」選拔表揚國內外各中學與大專院校學生的卓越儀器創新作品，由國內產學界專家學者組成評選委員會，針對作品的「創意性」、「學理性」及「可運用性」進行評比。

國家實驗研究院今天透過新聞稿表示，今年競賽正式起跑，徵件活動即日起至8月1日止。將經由初選、決選（現場評選）兩階段評比選出得獎者，最高獎金10萬元。

儀器科技研究中心指出，「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」開放題目，讓學生自行動腦設計，從創意發想到執行其實有一定難度，不過，每年徵件踴躍，也不乏在台灣的外籍學生參加。

儀科中心說，去年中學組首獎為新竹高級工業職業學校黃志偉、馮俊翰及彭寶緯團隊作品「角度游標卡尺」，作品將游標卡尺加入了角度的功能，其巧思增加量測應用的多元性，系統完成度高，也具可操作性，展現機械設計實踐能力。

而專上組首獎為清華大學林宇捷的作品「自動化大組織共軛焦取像系統」，作品突破傳統共軛焦顯微鏡的取像範圍限制，透過整合組織澄清、軟組織切片和共軛焦顯像等技術，建立切片取像自動化迴圈，可在保持次微米解析度的情況下取得釐米尺寸的螢光影像，具有技術創新性，且實驗雛型已實際應用於神經科研及病理研究，未來發展性無窮。

國研院表示，得獎團隊皆由生活中獲得靈感，結合科學理論並動手實做，利用低成本、易取得的組件，經由老師指導，建立青年學子獨立思考的過程，深刻了解學術原理在實作中的重要性。

為鼓勵更多有創意的學子投入創客的行列，「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」還設置最佳人氣獎，入圍決選作品可利用i-ONE粉絲專頁進行作品行銷宣傳，增加與國內外創客互動交流機會，建構創作者的交流平台。