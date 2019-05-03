金門大學招募大馬新生 祭出高額獎助學金

2019-05-03 20:49 中央社 金門縣3日電



國立金門大學招生團隊到馬來西亞招生，並說明金大的多項優惠。金大校長陳建民今天表示，金門是僑鄉，歡迎在海外的優秀華僑子弟到金大就讀，學校將提供高額獎助學金。

金大表示，為了讓馬來西亞華僑認識金門大學的辦學理念和成果，並招收優秀華僑子弟就讀，金大在國際長顏郁芳帶領下，參加大馬留台聯總主辦的2019馬來西亞台灣高等教育展，並到柔佛州金同廈會館、麻六甲金門會館和巴生金門會館等單位拜訪，問候當地華僑，並詳細介紹金大的近況和辦學成效。

顏郁芳向各會館主要幹部說明金大對僑生、外國生的獎助，主要用意在安頓學生照顧學生，讓離鄉背井的大馬學生能夠安心學習，因此在獎助的門檻上有比較寬鬆的設計。

金大說明對僑生的優惠措施，第一學期無條件學雜費、住宿費全免；第二學期開始，前一學期學業成績達到班級排名前50%，就能繼續享受學雜費、住宿費全免的優遇；班級排名前75%，也能享受學雜費、住宿費減半的優待。

至於清寒僑生，除了第一學期同樣是學雜費、住宿費全免，第二學期開始無條件給予清寒僑生學雜費、住宿費減半的優惠。如果前一學期學業成績能進入班級排名前75%更能享受學雜費、住宿費全免的優惠。

此外，金大說明，金門縣政府非常重視海外僑親後裔就學的照顧，因此設計了「金僑子弟獎助學金」機制，只要會館能認證僑生的「金門籍」身分，在金就學期間學雜費可以向縣府申請全額補助。

所有在金門讀書的大學生，還可享受金門縣政府每年新台幣1萬元就學津貼，以及每年4000元交通圖書券的補助。

金大校長陳建民表示，金門是僑鄉，歡迎在海外的優秀華僑子弟到金大就讀，學校將提供高額獎助學金、學伴、住宿等措施，幫助僑生和外籍生的課業學習和生活適應，希望有更多海外僑親回到故鄉就學。