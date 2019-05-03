親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立院審議教師法
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
觀點評論
升學情報站
新知學習
升大學甄選攻略

郭台銘有多拚？ 私人專機暗藏意想不到小物

1億人戒備、120萬人撤離 極強氣旋風暴「法尼」強襲印度

念外文系的人逐年遞減 英語系學生衰1.4萬人

2019-05-03 11:36聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

教育部統計顯示，台灣選讀外文相關科系的學生漸減，其中以英文系減少最多人，不過日、韓等亞洲語種人數逆勢增加。

教育部統計發現，95學年的8.2萬人是台灣大專院校外語細學類學生人數高峰，占全體學生人數比重6.2%；107學年只剩6.6萬人，占全體學生人數比重5.3%。

統計指出，107學年外語細學類仍以修習英文者為多，占61%共4萬人，日文居第二，占24.5%共1.6萬人。與十年前比較，英語學生減少1.4萬人，減少人數最多，反倒是日語、韓語10年來漸受歡迎，分別增加351人與84人。歐洲語言則是德文最受歡迎，修習人數也微幅成長。

文藻外語大學是全台外語細學類人數最多的大專校院。文藻歐亞語文學院院長張守慧說，近來哈日風氣盛、2020年東京奧運對台灣釋出許多實習機會，再加上「韓流」風氣瀰漫，院內無論是韓語學分學程，或日語系，都吸引其他外語系學生申請雙主修或輔系。十年來，日、韓語相關的社團活動參與人數也逐漸攀升。

張守慧說，東南亞語也是校內學生的熱門新選項。有些學生是新移民第二代，有些學生看到東協國家的商務潛力，讓印尼、泰國、越南語學習風氣漸盛。

歐洲語言則以德文選修人數漸增，受歡迎的程度勝過西班牙文與法文。張守慧說，英國脫歐後，許多歐盟相關機構移往歐陸，致德國就業機會增加。再加上德國的大學學費較低，是最吸引文藻學生申請雙聯學位的歐洲國家。

外文科系碩博士班的進修門檻更高，人數也逐年下降。台灣大學外國語文系系主任李欣穎說，台大外文所目前的跨領域學生比例不超過10%。台大外文所設有報考門檻，考生需修畢英、美、歐洲文學與文化基礎課程至少12學分，或是具備一定的外語實力，因此報考學生以本科生為主。

圖為2011年台師大幫助兩岸16所偏鄉學校弱勢學生進行課業輔導，出發前隊員開心跳...
圖為2011年台師大幫助兩岸16所偏鄉學校弱勢學生進行課業輔導，出發前隊員開心跳躍。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
分享

東京奧運教育部

相關新聞

建教制度失衡？建教盟呼籲總統參選人落實青年發展

2019-05-03 11:09

北醫大體系再擴大 雙和B基地今動工

2019-05-03 11:13

中醫大、亞大 挺進亞洲最佳大學

2019-05-02 23:20

教授被鄉民認證「最被低估的行業」 管中閔秒回

2019-05-02 21:33

聯發科執行長蔡力行獲交大名譽博士 張忠謀：實至名歸

2019-05-02 18:52

有意義的一日志工！南台科大學生彩繪佳里榮家

2019-05-02 16:22

「夜市囝仔」打工泡水手破皮 熬夜準備亞洲盃摘銀

2019-05-02 11:00

韓國瑜勉大學生 10大獨創金句總整理

2019-05-02 10:23

申請制度放寬 逾7千名港生來台念大學

2019-05-01 12:58

台青外流嚴重 政大首辦夏令營盼「政二代」鮭魚返鄉

2019-05-01 11:41

移工雞同鴨講常眼淚肚裡吞 海大走出校園教說華語

2019-05-01 09:52

應用可靠度科學 長庚大學與德國英飛凌簽合作協議

2019-04-30 18:26

台中唯一綠園道第一排學生宿舍 興大「誠軒」好幸福

2019-04-30 17:46

中原大學赴日交流地方創生 分享經驗

2019-04-30 14:37

大學商管學院加薪 外籍教師增

2019-04-30 00:12

實踐大學投入地方創生 助內門打造「微旅行」

2019-04-29 19:06

瞄準AI商機 交大首創智慧科學暨綠能學院招15名研究生

2019-04-29 16:55

大學生善用學校資源 國際學習機會多

2019-04-29 16:35

赴歐美讀博士者減 現師資斷層

2019-04-29 14:51

薪情差 商學院老師難尋

2019-04-29 14:51

台生不到歐美讀博士 財金教授斷層嚴重

2019-04-29 09:43

獨／台大經濟去年掛蛋 今年「雪恥」組國際軍團

2019-04-29 09:35

提升人工受孕率 靜宜團隊獲專利

2019-04-29 00:14

聯電榮譽董事曹興誠返校演講 用理性角度看待台灣議題

2019-04-28 19:25

清大今校慶 宣布要建文學館與近代史文物館

2019-04-28 12:07

校慶最佳賀禮 清大師生 世界超級計算機競賽奪冠

2019-04-27 22:23

家犬貓成長速度驚人 大學寵物課程正夯

2019-04-27 13:37

全大運跆拳道品勢和對打 吳鳳科大登場

2019-04-27 12:43

影／嘉藥推廣蜂蜜健康飲食 志工民眾體驗「在地蜂味」

2019-04-27 12:27

大學生創意無極限 發想寵物療癒骨灰罐撫慰飼主

2019-04-27 10:33

影／欣賞豎琴的機會更多了 南華民音系成立豎琴重奏團

2019-04-26 20:01

中央大學五四百年「羅家倫特展」 看見教育家誠樸雄偉

2019-04-26 15:11

玉山學者杜武青 捐八成薪為台灣高教育才

2019-04-26 11:58

為讓台灣重返榮耀 玉山青年學者黃韻如回國減薪教書

2019-04-26 11:01

加速傳產升級 龍華科大成立機器人拋光研磨研發中心

2019-04-26 10:57

文大首創「攀樹學」 前衛科系...私大招生大黑馬

2019-04-25 23:56

靜宜大學搭外交橋梁 擬在宏都拉斯設分校

2019-04-25 23:14

韓天團MAYTREE再次來台 與文大合作保證不藏私

2019-04-25 21:49

他不想浪費時間通勤不選明星高中 如今考上醫學系

2019-04-25 13:52
看更多

熱門文章

國中會考狀元學測拿滿級分 他錄取台大醫學系

2019-05-02 13:11

教授被鄉民認證「最被低估的行業」 管中閔秒回

2019-05-02 21:33

單場12K女投手林庭瑋 動靜皆宜進台大醫

2019-05-02 17:23

甄試備取392人 清大電機：避浪費名額、無遺珠之憾

2019-05-02 18:28

台清交成政在一班 感謝導師付出

2019-05-02 16:35

復旦高中10人錄取醫學系23人上台大 石宇辰繁星台大醫

2019-05-02 16:13

11歲開始著迷電腦程式語言 中女中林芸平錄取4校資工系

2019-05-02 17:00

108會考衝刺系列五／會考當天 自然每一題的這句話千萬看清楚

2019-05-03 10:00

武陵高中甜美才女施憶濃 錄取兩校聲樂雙榜首

2019-05-03 08:45

台大申請入學放榜 明道56人上榜

2019-05-02 17:49

個人申請二階放榜 台大：1生不會正取多系

2019-05-02 14:21

聯發科執行長蔡力行獲交大名譽博士 張忠謀：實至名歸

2019-05-02 18:52

南一中成功申請到台大電機 他提供這些訣竅分享

2019-05-02 16:30

台大個人申請放榜 不再有Ｎ冠王

2019-05-03 01:01

她養很多寵物還開寵物部落格 申請入學上台大動物系

2019-05-02 16:19

念外文系的人逐年遞減 英語系學生衰1.4萬人

2019-05-03 11:36

北醫大體系再擴大 雙和B基地今動工

2019-05-03 11:13

不補習拿滿級分 他上台大資工

2019-05-02 23:48

內壢老校雙語教學有效增班了 家長連絡簿用英文回覆

2019-05-02 18:39

單親弱勢生錄取台大化學 當志工兼家教自助助人

2019-05-02 16:26

女強投稱棒球是信仰 上台大醫科要走運動醫療

2019-05-02 16:00

中醫大、亞大 挺進亞洲最佳大學

2019-05-02 23:20

全國技能競賽中區賽 僑泰包辦國服前3名

2019-05-02 16:45

大馬獨中董總 與高師大合辦教育專業文憑課程開花結果

2019-05-02 17:22

東區高中科展 台東高中成績亮眼

2019-05-02 14:20

敏惠醫專樹河基金會簽約 培育學生畢業直接投入長照

2019-05-02 16:23

小5迷上電腦程式 中女中林芸平 未來想寫遊戲程式

2019-05-02 23:23

有意義的一日志工！南台科大學生彩繪佳里榮家

2019-05-02 16:22

國際小學堂／聖母院大火 燒不醒吝嗇法國

2019-05-02 23:47

打工兼志工 弱勢上台大

2019-05-02 23:16

幼兒園師生比降低 全教總：1比12是最適切比例

2019-05-03 11:51

南光高中辦音樂會 百名學生用才藝向母親獻愛

2019-05-02 17:22

四技二專統測考試4日登場 11萬考生報名

2019-05-02 17:04

第2外語檢定八成四過關 大園高納校訂必修

2019-05-02 18:54

醫專生疑遭霸凌輕生 教部研議不適任師認定準則

2019-05-02 16:29

雲林豐榮國小學童扮演小記者 探訪酪農產業

2019-05-02 18:42

越南僑生一年成長六成 教部媒合接待家庭促雙向交流

2019-05-02 15:12

建教制度失衡？建教盟呼籲總統參選人落實青年發展

2019-05-03 11:09

宜蘭大學開發3D列印爪具 助農人採收番茄

2019-05-02 17:05

高行健劇作獨白 台師大首度搬演

2019-05-02 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top