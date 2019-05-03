念外文系的人逐年遞減 英語系學生衰1.4萬人

2019-05-03 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部統計顯示，台灣選讀外文相關科系的學生漸減，其中以英文系減少最多人，不過日、韓等亞洲語種人數逆勢增加。

教育部統計發現，95學年的8.2萬人是台灣大專院校外語細學類學生人數高峰，占全體學生人數比重6.2%；107學年只剩6.6萬人，占全體學生人數比重5.3%。

統計指出，107學年外語細學類仍以修習英文者為多，占61%共4萬人，日文居第二，占24.5%共1.6萬人。與十年前比較，英語學生減少1.4萬人，減少人數最多，反倒是日語、韓語10年來漸受歡迎，分別增加351人與84人。歐洲語言則是德文最受歡迎，修習人數也微幅成長。

文藻外語大學是全台外語細學類人數最多的大專校院。文藻歐亞語文學院院長張守慧說，近來哈日風氣盛、2020年東京奧運對台灣釋出許多實習機會，再加上「韓流」風氣瀰漫，院內無論是韓語學分學程，或日語系，都吸引其他外語系學生申請雙主修或輔系。十年來，日、韓語相關的社團活動參與人數也逐漸攀升。

張守慧說，東南亞語也是校內學生的熱門新選項。有些學生是新移民第二代，有些學生看到東協國家的商務潛力，讓印尼、泰國、越南語學習風氣漸盛。

歐洲語言則以德文選修人數漸增，受歡迎的程度勝過西班牙文與法文。張守慧說，英國脫歐後，許多歐盟相關機構移往歐陸，致德國就業機會增加。再加上德國的大學學費較低，是最吸引文藻學生申請雙聯學位的歐洲國家。