陳副總統東海大學演講 勉勵學子找出自我特色

2019-05-02 21:46 中央社 台中2日電



副總統陳建仁今天下午到東海大學演講，他勉勵東海的學生，每個人要找出自我特色，堅持與努力，擁有「智慧」與「慈悲」的心，超越自己，為他人服務。

東海大學今天發布新聞稿表示，陳副總統前來東海大學演講，以「我的學思經歷」為主題，與學生們分享學思經歷，會中更接受與會學生提問，透過對談中互動交流，氣氛熱絡。

東海大學校長王茂駿代表校方致贈琉璃教堂給信仰天主教的陳副總統。

陳副總統由孩提時期的家庭教育切入，感念父母開明溫暖、包容信任的教養態度，侃侃而談到自己當年成為台灣最年輕的台大教授時，父親以稻穗的成長，暗喻並教導他謙虛的重要。

演講中，陳副總統分享自己考了四次公費留考才考上，如何排除挫折的心路歷程，並引用牛頓、居禮夫人、微生物學之父巴斯德等多位科學家的言，以及瑪竇福音篇等，說明自己學習求知過程，鼓勵自己成為追求夢想的人。

陳副總統提到，在公共衛生的專業領域中，以「立足台灣，引領世界」為目標，督促自己做出一番成就。陳建仁說，台灣雖為小國，但卻擁有傲人的醫療資源與技術，在全球醫療領域中的各項排名皆名列前茅。

他勉勵東海的學生，每個人要找出自我特色，堅持與努力，擁有「智慧」與「慈悲」的心，超越自己，為他人服務。

演講結束後，陳副總統在學生代表陪同下，參觀東海校園，了解學生的生活環境，也到學生會系辦關心學生社團發展，與學生合影留念，為活動畫下完美的句點。