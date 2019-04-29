助部落重拾弓箭技藝 弘光科大推在地創生

2019-04-29 19:33 中央社 台中29日電



弘光科技大學推動部落在地創生計畫，在台中市和平區開射箭課程，協助部落結合當地特色規畫成套裝行程，吸引觀光客深度旅遊，帶動部落發展。

弘光科大去年起在和平區4個部落開設多元課程，希望結合在地特色，協助推動當地旅遊，今年進一步了解部落居民的需求後，在三叉坑部落開設射箭課程，請專業教練教導部落居民製作弓箭、射箭技巧，27日舉辦結業式及射箭比賽，同時成立射箭隊。

弘光科大原住民族學生資源中心主任吉娃思巴萬今天表示，原住民傳統射箭比賽在部落很夯，但弓箭材質和一般正規比賽不同，弓要木頭或竹子製作，箭則使用竹子，因此，請專業老師教部落居民「從無到有」製作弓箭、學習射箭技巧及成立射箭隊。

吉娃思巴萬指出，射箭課程先利用3個晚上的時間，教導部落的居民研磨竹子、燒製成弓，製作好半成品，接著再利用假日時間，帶學校原住民文化推廣社與傳統射箭社的學生與居民，一起學習弓箭纏線的最後一個步驟，弓箭完成後馬上可以拿來用。

三叉坑部落的射箭隊總共有13人參加，27日結業式後，居民與弘光學生接著舉辦團體與個人賽的射箭比賽，驗收學習成果。吉娃思巴萬說，去年校方開設織布課程受到部落女性歡迎，今年射箭則有很多男性報名，發展多元特色。

三叉坑社會發展協會理事長林俊祥表示，社區以前從來沒有射箭隊，成立後居民可以一起練習，部落的心可以凝聚在一起「多運動、多拿弓箭、少拿酒杯」，遊客到部落遊玩也能體驗射箭，未來將結合柿子採果、原住民織布等活動規畫成套裝行程，吸引觀光客深度旅遊。

參加活動的學生周子弘說，自己是原住民，卻沒有射箭經驗，最近發現傳統弓箭開始流行，希望未來有更多年輕人加入，回到部落注入新血，帶動社區發展。