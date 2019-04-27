清大體育系生首次參戰 全大運高爾夫穿金戴銀

2019-04-27 12:11 中央社 新竹市27日電



國立清華大學體育學系一年級劉若瑄、葉甫，今年首次參加全國大學運動會高爾夫球比賽，分別擊敗全台好手，拿下公開女生組金牌及公開男生組銀牌。

今年全大運高爾夫項目是在嘉義棕梠湖渡假村高球場舉行，賽事分為公開男生、公開女生與一般男生、一般女生4個組別。

清大體育系一年級學生劉若瑄、葉甫，分別參加公開女生與公開男生組。最終劉若瑄以293桿拿金牌，葉甫則以282桿獲銀牌。

19歲的劉若瑄賽後受訪表示，最後一場比賽時，努力讓自己的心情更穩定、更穩重。經過教練的指導、鼓勵，狀態比前一天更好，少了很多失誤，順利打出標準桿，最終獲得女子組金牌，感到相當開心。

劉若瑄說，未來仍會持續在高爾夫領域精進，不過因為目前仍是學生，會以課業為主，會努力在兩者之間取得平衡；未來也會往職業賽努力。

獲得銀牌的葉甫則表示，雖然說比賽結果最終輸了一桿，但過程中與對手互有來回，從中得到不少寶貴經驗，未來會持續訓練，取得更好成績，

葉甫說，對自己的未來有很多期許，目前會以台灣高爾夫選手詹世昌為追求目標，「希望能像他一樣，往日本巡迴賽、亞洲巡迴賽發展。」

清大體育系教授謝錦城表示，清大3年前開始招收運動高爾夫球績優生，今年1男、1女選手參加全大運，最終獲得1金、1銀，成績不錯、難能可貴。

謝錦城說，劉若瑄、葉甫在繁忙課業中抽出時間訓練，之所以能有那麼好的成績，是因為選手的心理素質不錯，連打4天比賽，體能也都不錯，可見他們對自己的要求很高，期待兩人未來發展。