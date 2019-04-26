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嘉大技術媒合發表會 香螺養殖技術受矚目

2019-04-26 20:37中央社 嘉義市26日電

義大學今天舉行技術媒合發表會，由8名教師發表前瞻性技術，其中水生生物科學系助理教授董哲煌發表的「香螺之人工繁殖與幼苗養殖技術」，因可穩定產量與品質，備受矚目。

由嘉義大學產學營運及推廣處舉辦的「深耕嘉義創生資源鏈結與技術媒合發表會」，今天在嘉大林森校區舉行，並與國內31所大專校院及法人育成代表簽立合作備忘錄。

其中，董哲煌發表的「香螺 Hemifusus tuba 之人工繁殖與幼苗養殖技術」受到高度矚目，原因是肉質鮮美的香螺，雖然受到消費者喜愛，但因業界缺乏養殖技術，因此目前仍停留在捕撈、採集階段。

董哲煌與研究團隊投入香螺繁殖、養殖技術研究，發現肉食性的香螺，以攝食小型螺貝類為生，能在惡劣水質中存活，目前已可商業化人工繁殖，除了可穩定產量與品質外，還可紓解野生香螺被採集的壓力。

嘉義大學表示，香螺屬於高單價水產物，極富市場潛力，台灣人對貝類又特別鍾愛，各類餐廳都有通路，將來更有機會開啟外銷市場，校方希望能推廣董哲煌研發的養殖技術，為養殖業增加收益。

嘉義大學副校長朱紀實表示，嘉大有不少教師對於專精項目進行研究，研究發展成果可商品化，藉由這次成果發表會，希望能讓教師們辛苦研發的成果推廣到業界，達到產學雙贏的成效，也實踐嘉義大學在地智庫的角色。

義大
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