清大校慶出「擊」 音樂快閃5天

2019-04-22 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹報導



清華大學迎接校慶，音樂系師生首度嘗試打擊樂快閃音樂會。 圖／清大提供 分享 facebook

國立清華大學迎接創校108年及在台建校63年校慶，音樂系師生率先在本周中午安排打擊樂快閃音樂會，將藝術氣息帶進校園，讓師生能在轉角處遇到驚喜，音樂系主任張芳宇表示，這是音樂系首次快閃表演，共75位學生參與，也是訓練學生表演的好時機。

昨天主題為「擊樂之聲」打擊樂快閃音樂會，以京劇武場熱鬧的鑼鼓聲揭幕，運用定音鼓、馬林巴木琴、大鼓、小鼓、爵士鼓等打擊樂器，演出多首平易近人的曲目，包括電影《神鬼奇航》配樂、北美民謠《紅河谷》。

負責規劃打擊樂快閃的音樂系副教授張覺文說，音樂快閃最大的挑戰就是在戶外演出，聲響效果容易受場地、天氣等影響，無法和室內的演出相比，對學生是難得的經驗與挑戰。 清華大學音樂系師生首度嘗試打擊樂快閃音樂會，為校慶帶來歡樂。圖／清大提供 分享 facebook

清大音樂系校友、現任新竹尖石國中學務主任的張麟彥，也是這次快閃的主唱之一，他說，儘管要從尖石鄉開車回母校排練很辛苦，仍期待看見觀眾一同與音樂搖擺的反應。

化學系大二生李大沁從綜三館聽到打擊樂聲，尋聲找到圖書館前，發現是音樂系學生在快閃，十分驚喜。北京理工大學來清華電機系交換的學生李沛桐忍不住拿出手機拍攝。

快閃音樂會今天中午在旺宏圖書館演出，周三至周五中午在小吃部前的野台演出，師生依序演出鋼琴多手聯彈，《獅子王》、《阿拉丁》及《歌劇魅影》等知名百老匯音樂劇曲目、弦樂及木笛表演。