大學學雜費調幅2.17％ 5年來最高

2019-04-23 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



大專校院學雜費基本調幅為2.17％，是5年來最高。圖為台大校園。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 教育部昨天公布大專校院學雜費基本調幅，依固定公式核算後為百分之二點一七，是五年來最高；且前一年未調整的學校，可加計前一年漲幅，但調幅上限為百分之二點五。教育部高教司司長朱俊彰表示，有意調漲學費的學校，須提出明確支用計畫、資訊公開程序及研議公開程序，在六月十七日前報部審議。

每年度學雜費收費基準調幅，是依照固定公式計算，考量消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率等三項數值進行核算。

朱俊彰指出，今年基本調幅較往年為高，主因是一○七年「消費者物價指數年增率」商品類、服務類等項目、核心物價指數，從百分之零點六二增為百分之一點三五；一○七年「受雇員工薪資年增率」因廠商調薪、發放獎金及員工酬勞等，從百分之一點八三增為百分之二點四三。

教育部也表示，若學校符合「專科以上學校學雜費審議基準表」，且有完善的助學計畫、學雜費調整支用計畫、資訊公開程序及研議公開程序，得放寬基本調幅至一點五倍；若有符合標準、且前一年未調整學雜費的學校，最高調幅可達百分之三點七五。但教育部表示，過去五年來，無學校經審查後符合此要件。

往年一有學校傳出調漲學費，即引發學生團體反彈，各校在學費議題上動輒得咎；加上明年就要選總統，漲學費更為敏感，是否會有大學提出，且通過審核，值得觀察。

曾有大學校長坦言，與其每年為了百分二到三的學雜費調幅吵得雞犬不寧，不如教育部放寬大學募款相關規定，改善學校財務狀況的效果恐更為顯著。

對此，朱俊彰表示，目前民間捐款給國立大學，有多項稅賦優惠；若各校有不同意見，可提出具體作法，教育部將研擬可行性。