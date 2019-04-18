抱枕加電玩 元智大學在美銀髮設計賽獲獎

2019-04-18 15:43 中央社 台北18日電



台灣元智大學學生在美國史丹佛大學的「銀髮設計競賽」中，以抱枕結合遊戲程式，拉近長者與青年距離的作品「枕頭戰」，在全球24國、56所院校的近百作品中獲獎。

美國史丹佛大學長壽中心（Stanford Center onLongevity）16日舉行「銀髮設計競賽」，本屆以「混齡合作貢獻，跨世代影響力設計」為主題，要求參賽團隊至少有一名符合設計對象的跨世代成員，希望打破年齡刻板印象，設計適齡的作品。

元智大學團隊設計的「枕頭戰」由日常生活常見的抱枕出發，在眾多隊伍中獲得第3名。作品結合遊戲程式，讓不同世代透過動作及友誼競賽拉近親近感，遊戲可在室內一起玩，也可遠距連線共享。

指導獲獎隊伍的教師林楚卿表示，設計點子源自於已逝的母親，希望減少數位時代常見長者孤單坐在一旁，遠望新世代使用科技產品無法加入的寂寞感。

實踐大學團隊的作品「Mr. Tough老人酷玩樂團」，以軟硬體結合長者卡拉ok，再轉變成樂團演出雛型的設計也打入前8強。地主史丹佛與加州柏克萊大學的團隊在賽中並列首位。

史丹佛銀髮設計競賽於2013年首度舉行，今年計有24國、56所院校共97件作品參賽，競爭激烈。長壽中心行動部門主任史密斯（Ken Smith）指出，今年是作品最多也最多元的一屆，首次有非洲的作品加入，運用不同想像力詮釋跨世代合作與共融的重要議題。

連續6年帶隊參賽的銀享全球共同創辦人楊寧茵表示，多代同堂或共事應是機會而非挑戰，連結長者與小孩的設計，讓銀髮族不只活得有意義，還能傳承給下一代，成為真正的典範。