教改忽略少子化 廣設大學淪蚊子館

2019-04-10 15:07 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



國教行動聯盟理事長王立昇10日指出，教育改革至今25年，卻有超過6成青年認為生活困苦。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「25年前沒料到少子化，如今後段大學多成蚊子館。」國教行動聯盟10日舉辦記者會，針對教改25年成效進行總體檢。理事長王立昇指出，當年教改推動廣設大學，如今因少子化及低薪問題，學歷不再是就業保證，因此多所後段大學淪為蚊子館，呼籲政府儘快明定退場機制，裁撤辦學不力的大專院校。

教改不符社會趨勢

王立昇說，25年來，政府推動廣設大學、建構式數學、國中生自願就學、取消大學聯考、九年一貫等改革方案，但如今建構式數學和國中生自願就學早已在10多年前停辦，廣設大學也造成許多落後學校漸成「蚊子館」，但還每年在升學市場上搶學生，嚴重造成學生競爭力低落。

他強調，政府20年來想減輕學生壓力，卻忽略社會上的激烈競爭，就業環境惡化，人才培育錯置，致使青年失業、企業缺才。據教育部106學年度統計，大專生退/休學的人數多達14萬，平均每6人就出現1人，相較25年前足足增長3倍，說明過去「以校為本」的入學制度已不符社會趨勢。

少子化雪上加霜

身為國文老師的中華語文教育促進協會祕書長段心儀也表示，過去教改完全沒想過「少子化」的現象，20年來新生兒人數從30萬腰斬至16.6萬，多所國中小都已「僧少粥多」，何況更高階的大學，廣設「蚊子館」的後果，最終還是全民買單。

她指出，如今學歷不再等於能力，多數大學畢業生投入職場都令業界搖頭，除了頂尖大學，其他學歷公信力大幅下降，多年的青春及學費如同虛擲，努力的心血只換來低薪資、低成就的悲劇，更遑論五專生及高職生。

因此國教盟建議，儘快讓辦學不力的大學強制退場，並將部份退場後的資產轉作公益用途，也期望立院加速通過大學退場相關法令。此外，即將上路的108課綱，教育部審查不能放水，必須做好穩妥的實驗及準備後再行實施，且要維護偏鄉學子的受教權益，避免分配不均的教育資源，嚴重影響學生未來的競爭力。

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