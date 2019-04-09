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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

學生自傷暴增 三級預防

2019-04-09 14:13聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

圖／聯合晚報提供
圖／聯合晚報提供
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教育部統計，103年至106年校園自殺自傷通報件/次數，從103年的1015件/次，增至106年的1588件/次。教育部表示，以大專校院學生為多。

開設情感教育課程

為降低校園學生自我傷害事件發生，教育部學生事務及特殊教育司表示，已訂定校園學生自我傷害三級預防計畫，協助學校建立三級預防模式，也持續鼓勵大專校院開設情感教育相關課程。

台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，近年來外籍生求助人數增加，得到協助的可能性較不足，缺少家庭支持加上語言不通，有苦說不出。全國自殺防治中心主任李明濱建議學校應給予外籍生更積極主動的關懷。另外，在職進修班的學生，因半工半讀壓力大，也要多注意。

李明濱表示，2017年15至24歲族群十大死因第二名是自殺。學生自殺通報有四成因憂鬱症，目前教育體系雖有綿密的自殺通報及輔導系統，「但校內的輔導體系與外界的衛生醫療體系缺乏很好的連結」。學生如果有嚴重憂鬱症，只有接受校內輔導而未就醫是不夠的。

自我測量身心狀態

李明濱表示，大學生的自我覺察很重要，平時可以利用「心情溫度計」App量測自己的身心狀態，學校也要在適當時機把自我評量的方式傳遞給學生，學生也要擔任守門人互相關懷。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

憂鬱症教育部
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