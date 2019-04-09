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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

先封鎖、再淨化 校園「凶宅」後來怎麼了？

2019-04-09 14:11聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

曾發生命案的清華大學輻射生物研究所，建物已改為生物醫學研究中心。 圖╱聯合報系資...
曾發生命案的清華大學輻射生物研究所，建物已改為生物醫學研究中心。 圖╱聯合報系資料照片
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校園出現「凶宅」怎處理？近年校園輕生案件頻傳，校方後續如何處理這些曾經發生過命案的宿舍房間，外界鮮少得知。

清大王水溶屍案 實驗室已經拆除

20多年前，震驚社會的清大王水溶屍案，案發地「輻射生物研究所演講廳」，命案後還曾使用過一段時間。清大主秘呂平江說，建物已改為生物醫學研究中心。

呂平江說，建物多為實驗室，幾乎沒排課，學生大多是做實驗或演講活動才會到該棟樓，一般情況不會接觸。校內知情人士透露，那棟樓甚至成為新生探險「景點」。呂平江說，前幾年，因建物北棟有輻射汙染疑慮拆除，南棟目前也在整修未使用。洪曉慧當年調製王水的實驗室位於北棟因此拆除。

呂平江說，若宿舍發生案件，先封鎖房間，一個學期後轉為公共空間。應住宿生要求，也會辦理法事，讓學生較安心。多年過後，也有可能再整理為住宿的空間。

政大教室照常使用 十年內凶宅未開放

當校園出現「凶宅」，政大說，會先依傳統習俗，請法師淨化房間與周遭，再找清潔公司打掃房間，關閉不開放入住。若是教室，則是淨化後仍照常使用。至於不開放入住的宿舍房間，原則上先當儲備儲物間；另外，事發後過兩屆，視宿舍使用狀況再討論是否開放入住，目前十年內的「凶宅」仍未開放入住。

中大規畫公共空間 興大先封閉再評估

中央大學則是事發後將寢室封閉，配合宿舍改善工程，規畫作為公共空間。中興大學同樣將事故房封閉，日後再評估是否重新開放。

台大出事房間不再住

台大近年也發生數起事件，台大學務長沈瓊桃說，出事的宿舍房間不再安排學生住，至於教室不曾發生過相關情事。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台大位於台北市舟山路的內研一宿舍，曾發生潑酸一死三傷案。 圖╱聯合報系資料照片
台大位於台北市舟山路的內研一宿舍，曾發生潑酸一死三傷案。 圖╱聯合報系資料照片
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凶宅台大清大命案
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