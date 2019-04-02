奧萬大暑假實習 森林環教相關系所學生可申請

2019-04-02 12:48 中央社 南投縣2日電



奧萬大自然教育中心提供暑假實習，助相關科系大學生提早探索職涯。 圖／南投林管處提供 分享 facebook 奧萬大自然教育中心提供暑假實習，學生不只可免費住宿奧萬大，還能透過實務學到環境教育籌備與執行，助相關科系大學生提早探索職涯，甚至還有實習生因此投入環境教育領域。

林務局南投林區管理處長李炎壽今天說，所轄奧萬大自然教育中心今年暑假提供6到10個實習名額，歡迎大專院校森林、生物、生態、環境教育、觀光及休閒事業管理相關系所在學生本月30日前申請，實習簡章可到「山林悠遊網」下載，或電洽南投林管處育樂課。

李炎壽表示，奧萬大自然教育中心辦理暑期實習進入第12年，實習生透過參與式的學習，與環境教育教師一起工作，了解環境教育活動籌備、執行、後續等過程，實習內容包含協助環境教育活動、暑期營隊籌備與執行、自然教育中心場域風險管理、課程方案發展等。

李炎壽指出，根據往年觀察及學生實習心得回饋，發現參與學生確實可藉由實務而學習與成長，甚至有學生畢業後即投入環境教育相關領域，成為專業人員，因此，歡迎尚未規劃暑期計畫的大專院校學生把握機會提出申請，給自己親近大自然的機會。實習期間供住宿。

另為迎接兒童節到來，李炎壽表示，所轄奧萬大國家森林遊樂區4日到7日連假期間，優待12歲以下兒童免費入園，目前正值春天繽紛季節，奧萬大園區蝶舞、蛙鳴、鳥飛，熱鬧非凡，還有各種植物嫩芽吐芬芳，歡迎家長帶孩子來感受奧萬大春天的歡欣律動。