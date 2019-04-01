親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

台大研究全球首例 指尖陀螺可分離血清

2019-04-01 00:46聯合報 記者劉嘉韻／台北報導

許多人都玩過「指尖陀螺」，手指輕輕一撥，便快速旋轉，好玩又紓壓，但它可不只是玩具，台大研究團隊發現，指尖陀螺快速旋轉時所產生的離心力，可在短時間內將全血分離出血清，供後續疾病診斷檢測。這項研究為全球首例，日前登上著名國際期刊，一旦量產，缺乏電力或醫療資源受限時，就能用來救人，協助疾病確診。

台大應力所副教授陳建甫發現，指尖陀螺旋轉時的離心力能從全血分離出血清。 記者許正...
台大應力所副教授陳建甫發現，指尖陀螺旋轉時的離心力能從全血分離出血清。 記者許正宏／攝影
分享
台大應力所副教授陳建甫。 記者劉嘉韻／攝影
台大應力所副教授陳建甫。 記者劉嘉韻／攝影
分享

「這項發現對於醫療資源受限區，具有顯著的應用價值」，發現「指尖陀螺」離心力可分離全血的台灣大學應用力學所副教授陳建甫指出，一般患者若要做疾病檢測，通常要抽好幾管血，並將血液送至醫檢單位，透過專用的離心機，將全血分離成血清（黃色部分）及血球（紅色部分），而血清中有病毒細菌代謝物等生理資訊，可以進行抗體檢測，以確認是否感染疾病。

不過，離心機機台較大，需要電力，一般診所抽血後，通常要送到大型醫學中心進行血液離心分離，而離心機也需要平衡，通常蒐集多名患者血液，再進行血液分離；如果電力不足、醫療資源匱乏，使用離心機分離血液，就顯得困難重重。

「指尖陀螺」形狀扁平、具有多瓣葉片，以滾珠軸承構成旋轉中心，用來分離血清時，先在指尖採血，並在細塑膠管中注入相當於一滴血的血量（約0.01c.c.-0.02c.c.），接著將塑膠管以膠帶黏在指尖陀螺的葉片上，透過「指尖陀螺」快速且穩定旋轉帶來的離心力，約在三分鐘內就可看出血清已從全血中分離。

該研究不僅為全球首例，日前登上國際著名期刊，也獲美國化學會賞識，特別為該團隊製作一支影片，向全球讀者解釋指尖陀螺如何分離出血清的原理。

血清分離之後，可應用於許多疾病的檢測。防疫專家、疾管署副署長羅一鈞說，包括登革熱、麻疹、德國麻疹、腸病毒等篩檢，都需要運用到血清，因此血清是確診許多傳染病的重要指標之一。

患者台大指尖陀螺

相關新聞

玩具分離出血清…一只戰鬥陀螺 開啟離心力研究

2019-04-01 00:36

遠距教學學分鬆綁 大學海外設校利多

2019-03-31 23:46

玄奘大學攜手日商公司 培育橄欖球人才

2019-03-31 19:07

高雄科技大學合併後首屆運動會 主打We are One Team

2019-03-30 14:14

朝陽科大助農村黑豆復耕 昨邀12校討論社會責任

2019-03-29 22:34

清華全球營運管理學程 台美頂大雙聯碩士2年到手

2019-03-29 17:16

雲林科技大學與南仁湖簽約 結盟推動教育旅行

2019-03-29 15:31

中原大學為孩子圓夢 帶國中生單車環島11天

2019-03-29 14:29

博碩士論文熱門檢索詞 「情緒」、「大數據」都入榜

2019-03-29 10:40

科技部長領軍 9頂大明赴歐攬才

2019-03-28 23:12

當宋仲基、裴勇俊、李英愛學妹！高職生錄取韓國名校

2019-03-28 19:29

未滿40歲教授剩25% 科技部30日再率9大學赴歐搶才

2019-03-28 18:14

台大綠領農學市集 本周末展開

2019-03-28 16:33

學以致用又敦親睦鄰 明道青農助耕團幫農民除草整地

2019-03-28 14:26

大學申請29日起上傳書審資料 影音教學助考生

2019-03-28 12:53

中原應華系外籍生明星臉志在教華語 創意教材水準高

2019-03-28 11:48

年輕人不想讀新聞研究所？學者分析有這些原因

2019-03-28 09:56

獨／台大新聞所今年76人報考創新低 為全盛期的1成7

2019-03-28 09:38

修平科大工程學院院長：拿證照、薪情高 不必迷戀名校

2019-03-27 22:33

黃國昌：掠奪性期刊 台大、南榮科大各20篇居冠

2019-03-27 18:07

談校長遴選報告 黃國昌：台大不好好檢討又抱怨

2019-03-27 16:09

「屏東學」走出校園接地氣 屏東大學要推全面必修

2019-03-27 15:13

合校新進度！ 陽明交大通過合校意向書將報教育部

2019-03-27 14:56

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:27

輔大生不滿校長續任無限期罷課 校方：尊重想法多元

2019-03-27 10:47

明新科大滑雪課 到日本實地訓練

2019-03-27 00:02

朝陽科大25周年校慶 徐重仁談AI：與人溝通仍缺溫度

2019-03-26 22:53

台北經管院青年學子赴陸台企研習 報名開始

2019-03-26 20:29

垃圾太多可監控 屏科大木設系成果展很科技

2019-03-26 15:46

學校餐廳電視被硬轉中天 政大生籲搶遙控器轉台

2019-03-26 15:12

台大公布校長遴選檢討報告：問題在法令制度未明確規範

2019-03-26 12:32

管中閔校長遴選爭議 台大檢討報告：有改進空間

2019-03-26 12:13

管校長遴選爭議 台大昨送檢討報告

2019-03-25 23:58

教授涉違法兼職 李存修將送教評會

2019-03-25 23:55

弘光科大成果展 快閃街頭秀

2019-03-25 23:30

逢甲水湳校地 隈研吾設計大樓

2019-03-25 23:26

台大校長遴選案檢討報告 教育部至今尚未收到

2019-03-25 18:55

台南應用科大美術系「畫語者」畢展 多樣化創作吸睛

2019-03-25 18:44

蒙古傑出校友與南華大學簽MOU 攜手培育國際人才

2019-03-25 15:31
看更多

熱門文章

學測關關卡 家長哭：有中沒中都一樣

2019-03-31 13:44

指考入學名額僅剩23％？ 事實上是這樣

2019-03-31 13:34

超扯！她檢舉男同學作弊 老師竟要檢舉人道歉

2019-03-31 11:32

影／申請、考試哪個好 他說北一女學生這樣想

2019-03-31 12:06

甄試過篩人數爆量之亂 台大教授：逼高中生出走

2019-03-31 18:54

影／申請、繁星同分暴增 家長淚訴同分增額亂象

2019-03-31 16:10

學測新制抗爭 家長：別苦了孩子

2019-03-31 14:08

繁星、申請同分亂象 教團、家長：學測改30級分

2019-03-31 13:22

學測同分爭議 招聯會：不改級分 從考題設計調整

2019-03-31 13:22

教團籲增學測分級 招聯會：別分分計較

2019-03-31 11:40

獨／全球首例！指尖陀螺分離血清

2019-03-31 22:00

學測同分亂象 教團籲考試入學名額增為50%

2019-03-31 11:14

想念財經管理學群？ 挑選學校時要看這些重要指標

2019-03-31 10:21

獨／六年級學者 全球首位發現指尖陀螺分離血液

2019-03-31 22:01

國教盟：解決同分增額亂象，增加學測鑑別度

2019-03-31 10:44

高中職辦電動車創意競賽 新興、清華高中並列第一

2019-03-31 11:44

中壢高商學生義賣籌款 暑假將赴緬助貧童

2019-03-31 15:18

幼兒園輔導計畫4月開跑 邀專家提供個別化服務

2019-03-31 13:04

玄奘大學攜手日商公司 培育橄欖球人才

2019-03-31 19:07

高醫大副校長以文才助學 出書捐版稅獲迴響

2019-03-31 20:08

玩具分離出血清…一只戰鬥陀螺 開啟離心力研究

2019-04-01 00:36

蛋糕裝飾春天氣息耶誕童話 城市科大奪雙金

2019-03-31 16:22

台大研究全球首例 指尖陀螺可分離血清

2019-04-01 00:46

離譜老師！學生檢舉作弊 竟被要求道歉

2019-03-31 23:15

公開授課 校長教師繃緊神經

2019-03-31 23:35

同分亂象？家長籲學測增為30級分

2019-03-31 23:46

提升授課品質 偏鄉小校反歡迎公開授課

2019-03-31 23:44

台南麻豆國小直笛隊 奪日兩大獎

2019-04-01 00:02

校園按個讚／金美附幼插秧季 親子親近土地

2019-03-31 23:20

遠距教學學分鬆綁 大學海外設校利多

2019-03-31 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top