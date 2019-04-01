台大研究全球首例 指尖陀螺可分離血清

2019-04-01 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



許多人都玩過「指尖陀螺」，手指輕輕一撥，便快速旋轉，好玩又紓壓，但它可不只是玩具，台大研究團隊發現，指尖陀螺快速旋轉時所產生的離心力，可在短時間內將全血分離出血清，供後續疾病診斷檢測。這項研究為全球首例，日前登上著名國際期刊，一旦量產，缺乏電力或醫療資源受限時，就能用來救人，協助疾病確診。

台大應力所副教授陳建甫發現，指尖陀螺旋轉時的離心力能從全血分離出血清。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 台大應力所副教授陳建甫。 記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook

「這項發現對於醫療資源受限區，具有顯著的應用價值」，發現「指尖陀螺」離心力可分離全血的台灣大學應用力學所副教授陳建甫指出，一般患者若要做疾病檢測，通常要抽好幾管血，並將血液送至醫檢單位，透過專用的離心機，將全血分離成血清（黃色部分）及血球（紅色部分），而血清中有病毒細菌代謝物等生理資訊，可以進行抗體檢測，以確認是否感染疾病。

不過，離心機機台較大，需要電力，一般診所抽血後，通常要送到大型醫學中心進行血液離心分離，而離心機也需要平衡，通常蒐集多名患者血液，再進行血液分離；如果電力不足、醫療資源匱乏，使用離心機分離血液，就顯得困難重重。

「指尖陀螺」形狀扁平、具有多瓣葉片，以滾珠軸承構成旋轉中心，用來分離血清時，先在指尖採血，並在細塑膠管中注入相當於一滴血的血量（約0.01c.c.-0.02c.c.），接著將塑膠管以膠帶黏在指尖陀螺的葉片上，透過「指尖陀螺」快速且穩定旋轉帶來的離心力，約在三分鐘內就可看出血清已從全血中分離。

該研究不僅為全球首例，日前登上國際著名期刊，也獲美國化學會賞識，特別為該團隊製作一支影片，向全球讀者解釋指尖陀螺如何分離出血清的原理。

血清分離之後，可應用於許多疾病的檢測。防疫專家、疾管署副署長羅一鈞說，包括登革熱、麻疹、德國麻疹、腸病毒等篩檢，都需要運用到血清，因此血清是確診許多傳染病的重要指標之一。