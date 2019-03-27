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合校新進度！ 陽明交大通過合校意向書將報教育部

2019-03-27 14:56聯合報 記者章凱閎╱即時報導

陽明大學、交通大學今宣布，分別在上周和今天召開校務會議，正式通過「國立陽明大學與國立交通大學合校意向書」，將盡速陳報教育部，合校進程再邁出一大步；待教育部回應後，兩校會持續擬定合校計畫書。

陽明表示，校方與交大在今年初共同成立合校工作委員會，納入學生與教師代表，並在2月14日、3月14日召開會議，確定合校意向書。如今經兩校校務會議決議，正式通過該意向書，向外界表達合校願景及規畫方向。

陽明指出，合校意向書能獲得兩校校務代表支持，是兩校師生、校友等全體成員共同努力的結果，而合校工作委員會後續仍會秉持民主、透明、公開原則，持續朝合校目標努力；後續將把意向書陳報給教育部進行審查，只要通過，就可展開合校作業。

陽明說，合校是一件複雜冗長的過程，包含啟動合校、選擇及回應議約對象、完成兩校議約、通過合校計畫、教育部審核等五步驟，仍否成功仍是未定數，目前正處於兩校議約階段，合校工作委員會將以教育部針對意向書的建議，繼續議約以期盡速完成合校計畫書。

陽明表示，合校意向書會納入學生與教職員工權益保障，同時揭示合校後願景，期望未來10年內讓「國立陽明交通大學」能成為亞洲數位生醫的先驅，培育諾貝爾獎得主與數家獨角獸級電子生醫產業，並在學術單位維持現狀的前提下，先行初步盤點兩校行政組織架構，以利未來行政組織調整。

陽明大學。本報資料照片
陽明大學。本報資料照片
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交通大學。本報資料照片
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教育部工作願景

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