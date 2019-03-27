合校新進度！ 陽明交大通過合校意向書將報教育部

2019-03-27 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



陽明大學、交通大學今宣布，分別在上周和今天召開校務會議，正式通過「國立陽明大學與國立交通大學合校意向書」，將盡速陳報教育部，合校進程再邁出一大步；待教育部回應後，兩校會持續擬定合校計畫書。

陽明表示，校方與交大在今年初共同成立合校工作委員會，納入學生與教師代表，並在2月14日、3月14日召開會議，確定合校意向書。如今經兩校校務會議決議，正式通過該意向書，向外界表達合校願景及規畫方向。

陽明指出，合校意向書能獲得兩校校務代表支持，是兩校師生、校友等全體成員共同努力的結果，而合校工作委員會後續仍會秉持民主、透明、公開原則，持續朝合校目標努力；後續將把意向書陳報給教育部進行審查，只要通過，就可展開合校作業。

陽明說，合校是一件複雜冗長的過程，包含啟動合校、選擇及回應議約對象、完成兩校議約、通過合校計畫、教育部審核等五步驟，仍否成功仍是未定數，目前正處於兩校議約階段，合校工作委員會將以教育部針對意向書的建議，繼續議約以期盡速完成合校計畫書。