親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
產學合作新模式
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

主播吳宇舒婚姻有危機？ 老公遭爆吃窩邊草

輔大生不滿校長續任無限期罷課 校方：尊重想法多元

2019-03-27 10:47聯合報 記者馮靖惠魏翊庭╱即時報導

因不滿輔仁大學校長江漢聲續任案等，輔大哲學系學生曾柏瑋發起無限期罷課，昨晚發出聲明指，決定自25日起罷課到校方給予正面回應為止。

大學生聲明表示，去年7月底，學校爆發輔大醫院疑雲一案，稽核室前主任靳宗立發表公開信指控校長江漢聲涉及多處違法之虞，如今在真相未明、新北地檢署偵查尚未終結之下，董事會卻在本月21日時悄悄開會通過了江漢聲校長續任案。在校方官網的說明中，董事會是依「本校校長遴選辦法及續任辦法」續任江漢聲，經查找不到該辦法全文。

曾柏瑋說，呼籲董事會與校方依資訊公開原則限期於學校網頁上公布該辦法全文，並清楚說明此次決議續任校長的討論過程及公布輔大醫院重大疑雲案的調查報告，並且在校長遴選程序中增加學生代表，保障學生權益，以昭公信。促江漢聲辭校長職位。

此外，輔大學生表示，日前因案進入性平會調查程序中，輔大性別平等委員會家長代表竟然「剛好」是學校王姓組長。幾年前，校內的女同志社團輔大好社舉辦講座前張貼海報被撕，認為王姓組長不但可能不適格，也不適任擔任性平會委員。籲王組長退出輔大性平會的運作，並應另聘具有「性別平等意識」之家長代表，以符《性別平等教育法》之精神。

另外，輔大學生表示，在上學期末的校務會議上，校方決議停招進修部中文系、歷史系、哲學系、宗教系、圖資系五系，事前僅在校內辦過一場說明會，且在校務會議紀錄的提案說明中的附件亦並未公開，強烈質疑停招五系的合理性，並對新增的學位學程的師資與課程感到擔憂，更反對校方停招如天主教輔仁大學特色的人文及社會科學系所。

曾柏瑋表示，校方持續消極不回應及各種祕而不宣的決議，決定自25日起在校內發動無限期罷課行動，直到校方給予正面回應為止，並呼籲校方停止打壓學生的言論自由及集會自由。

訴求包括，一、輔大董事會與校方應依資訊公開原則限期於本校網頁上公布《輔仁大學校長遴選辦法及續任辦法》全文，並清楚說明此次決議續任校長之討論過程及公布輔大醫院重大疑雲案之調查報告。輔大江漢聲校長應知所進退，不戀棧權位。

二、校長遴選程序中增加學生代表，保障本校學生之權益，落實校園民主。

三、課指組王組長應退出輔大性別平等委員會，並另聘具有「性別平等意識」之家長代表，以符《性別平等教育法》之精神。

四、撤回進修部五系停招案！全面改革輔仁大學，落實輔大學生的校園人權。

對此，輔大公共事務室表示，校長續聘依照正規流程完成，也送教育部。學生的想法多元，校方予以尊重，意見也將給校方參考。

圖為輔大。本報資料照片
圖為輔大。本報資料照片
分享

校長遴選輔仁大學大學生

相關新聞

垃圾太多可監控 屏科大木設系成果展很科技

2019-03-26 15:46

明新科大滑雪課 到日本實地訓練

2019-03-27 00:02

朝陽科大25周年校慶 徐重仁談AI：與人溝通仍缺溫度

2019-03-26 22:53

台北經管院青年學子赴陸台企研習 報名開始

2019-03-26 20:29

學校餐廳電視被硬轉中天 政大生籲搶遙控器轉台

2019-03-26 15:12

台大公布校長遴選檢討報告：問題在法令制度未明確規範

2019-03-26 12:32

管中閔校長遴選爭議 台大檢討報告：有改進空間

2019-03-26 12:13

管校長遴選爭議 台大昨送檢討報告

2019-03-25 23:58

教授涉違法兼職 李存修將送教評會

2019-03-25 23:55

弘光科大成果展 快閃街頭秀

2019-03-25 23:30

逢甲水湳校地 隈研吾設計大樓

2019-03-25 23:26

台大校長遴選案檢討報告 教育部至今尚未收到

2019-03-25 18:55

台南應用科大美術系「畫語者」畢展 多樣化創作吸睛

2019-03-25 18:44

蒙古傑出校友與南華大學簽MOU 攜手培育國際人才

2019-03-25 15:31

李存修違法兼職？ 教部認有嫌疑

2019-03-25 14:12

台大校長遴選檢討報告 教部提3要求

2019-03-25 14:11

中原、東京大學深化產學研合作交流 11月東大首場論壇

2019-03-25 13:03

台師大流行音樂碩士專班放榜 知名歌手趙傳、大正錄取

2019-03-25 12:13

立委控台大教授李存修違法兼職 教育部初判「違法」

2019-03-25 10:56

台大校長遴選案今天交檢討報告 教育部提三要求

2019-03-25 10:42

交大餐廳太美 學生喜閱 被暱稱第2圖書館

2019-03-24 23:52

元智校友簽意向書 產學回饋母校

2019-03-24 23:05

元智大學30周年 徐旭東勉再求突破

2019-03-24 23:00

管中閔赤腳下田 彎腰、插秧「退步原來是向前」

2019-03-24 17:50

成大下半年首招牙醫系 台南牙醫公會與韓國簽約姐妹會

2019-03-24 16:09

機車裝警示器 這學校機車肇事率大降33%

2019-03-24 11:22

經濟部iPAS鑑定考 中正大學報考通過率全台最高

2019-03-24 09:44

蓋宿舍、給獎金 台大搶留頂尖學生

2019-03-24 00:29

德國iF設計賽 樹德科大抱6獎

2019-03-23 23:02

元智大學30周年校慶 徐旭東期勉努力思考未來方向

2019-03-23 22:34

嘉大森林週贈苗活動起跑 攀樹及植物染體驗新森活

2019-03-23 20:11

影／南華大學傑出校友 嘉義縣長、鎮長、鄉長同獲獎

2019-03-23 19:35

首屆成大世界博覽會今登場 打造6國特色展館

2019-03-23 17:29

台日地方創生高峰會登場 東海大學深耕接軌社區服務

2019-03-23 14:14

台大校長遴選檢討報告 3月25日送教育部

2019-03-23 13:05

遭質疑校長遴選「配票」 管中閔否認：我連票都不拜了

2019-03-23 12:27

性別友善區域 台大：新建宿舍確定會有

2019-03-23 12:20

談校長遴選爭議 管中閔駁斥指控盼時間還清白

2019-03-23 12:08

管中閔：台大對弱勢生不會「放牛吃草」

2019-03-23 11:04
看更多

熱門文章

小二生含淚硬背《弟子規》 父質疑：背完能學到什麼？

2019-03-26 18:20

大學個人申請 今天公布第一階篩選名單

2019-03-27 06:47

取消寒暑假！新制教師聯盟連署 回歸勞基法、拒汙名

2019-03-26 22:53

個人申請明公布一階篩選 198校系通過考生數超乎預期

2019-03-26 16:29

大學「個人申請」一階篩選今早9點公布 查詢網址看這裡

2019-03-27 00:31

報名數暴增！ 大學個人申請一階放榜 篩選率近三年新低

2019-03-27 09:22

「個人申請」二階考生將超量 台大醫科口試延長至晚上

2019-03-27 00:30

學校餐廳電視被硬轉中天 政大生籲搶遙控器轉台

2019-03-26 15:12

大學讀數理化學科系 在職場上有哪些優勢？

2019-03-27 10:01

補償金修法進度不確定 申請6月30日退休教師「賭一把」

2019-03-26 17:44

大學個人申請 二階甄試人數爆量

2019-03-27 00:06

台大公布校長遴選檢討報告：問題在法令制度未明確規範

2019-03-26 12:32

大學申請二階甄試人數恐超額 20校新增因應措施

2019-03-26 20:55

教部修法增「性傾向教育」 挺同團體連署籲堅守立場

2019-03-27 00:36

垃圾太多可監控 屏科大木設系成果展很科技

2019-03-26 15:46

強迫學生論文網路公開？ 教育部令國圖修正要點

2019-03-27 09:37

大學個人申請5.4萬名額 27日公告第一階篩選名單

2019-03-26 20:56

申請入學一階放榜 台大醫學系通過人數創歷年新高

2019-03-27 11:08

輔大生不滿校長續任無限期罷課 校方：尊重想法多元

2019-03-27 10:47

朝陽科大25周年校慶 迎戰人工智慧

2019-03-26 20:07

學生寫論文、學校拿錢 資料庫回饋金好生意

2019-03-27 10:01

私校退撫金提撥費率增至18%？ 教部：恐致財政負擔

2019-03-27 09:39

國教新課綱引熱議 渡也：教育部把編課本當兒戲

2019-03-27 10:08

校長遴選報告 台大：法令不嚴謹 教部：社會自有公評

2019-03-27 00:11

全國學生美展329在高雄登場 南部特優作品占1/3

2019-03-26 14:50

管中閔校長遴選爭議 台大檢討報告：有改進空間

2019-03-26 12:13

台灣論文資料庫靠政府？ 學者憂失學術話語權

2019-03-27 09:38

台北經管院青年學子赴陸台企研習 報名開始

2019-03-26 20:29

論文代寫廣告滿天飛 立委批：五年多來只罰一件

2019-03-27 10:55

108學年統測准考證今天寄發 試場全面開放冷氣

2019-03-27 09:36

影／重溫童年回憶！真人版《阿拉丁》即將登上大銀幕

2019-03-26 15:52

打造書法用具收納組合 台科大學生獲創業補助金

2019-03-26 15:09

素食男大生苦練成猛男 全國健美賽奪冠

2019-03-26 20:57

朝陽科大25周年校慶 徐重仁談AI：與人溝通仍缺溫度

2019-03-26 22:53

公投拒同志教育 教部修法改認識不同性別特質

2019-03-26 22:06

明新科大滑雪課 到日本實地訓練

2019-03-27 00:02

台大校長遴選檢討報告出爐 建議修正遴選規範

2019-03-26 15:08

台大校長遴選檢討報告 教育部邀學者專家審視

2019-03-26 15:08

科普列車4月底啟航 探索生活開心玩科學

2019-03-26 15:08

不輕言放棄 和美實校莊文傑奪特奧金牌

2019-03-26 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top