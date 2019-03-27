輔大生不滿校長續任無限期罷課 校方：尊重想法多元

因不滿輔仁大學校長江漢聲續任案等，輔大哲學系學生曾柏瑋發起無限期罷課，昨晚發出聲明指，決定自25日起罷課到校方給予正面回應為止。

輔大學生聲明表示，去年7月底，學校爆發輔大醫院疑雲一案，稽核室前主任靳宗立發表公開信指控校長江漢聲涉及多處違法之虞，如今在真相未明、新北地檢署偵查尚未終結之下，董事會卻在本月21日時悄悄開會通過了江漢聲校長續任案。在校方官網的說明中，董事會是依「本校校長遴選辦法及續任辦法」續任江漢聲，經查找不到該辦法全文。

曾柏瑋說，呼籲董事會與校方依資訊公開原則限期於學校網頁上公布該辦法全文，並清楚說明此次決議續任校長的討論過程及公布輔大醫院重大疑雲案的調查報告，並且在校長遴選程序中增加學生代表，保障學生權益，以昭公信。促江漢聲辭校長職位。

此外，輔大學生表示，日前因案進入性平會調查程序中，輔大性別平等委員會家長代表竟然「剛好」是學校王姓組長。幾年前，校內的女同志社團輔大好社舉辦講座前張貼海報被撕，認為王姓組長不但可能不適格，也不適任擔任性平會委員。籲王組長退出輔大性平會的運作，並應另聘具有「性別平等意識」之家長代表，以符《性別平等教育法》之精神。

另外，輔大學生表示，在上學期末的校務會議上，校方決議停招進修部中文系、歷史系、哲學系、宗教系、圖資系五系，事前僅在校內辦過一場說明會，且在校務會議紀錄的提案說明中的附件亦並未公開，強烈質疑停招五系的合理性，並對新增的學位學程的師資與課程感到擔憂，更反對校方停招如天主教輔仁大學特色的人文及社會科學系所。

曾柏瑋表示，校方持續消極不回應及各種祕而不宣的決議，決定自25日起在校內發動無限期罷課行動，直到校方給予正面回應為止，並呼籲校方停止打壓學生的言論自由及集會自由。

訴求包括，一、輔大董事會與校方應依資訊公開原則限期於本校網頁上公布《輔仁大學校長遴選辦法及續任辦法》全文，並清楚說明此次決議續任校長之討論過程及公布輔大醫院重大疑雲案之調查報告。輔大江漢聲校長應知所進退，不戀棧權位。

二、校長遴選程序中增加學生代表，保障本校學生之權益，落實校園民主。

三、課指組王組長應退出輔大性別平等委員會，並另聘具有「性別平等意識」之家長代表，以符《性別平等教育法》之精神。

四、撤回進修部五系停招案！全面改革輔仁大學，落實輔大學生的校園人權。