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朝陽科大25周年校慶 徐重仁談AI：與人溝通仍缺溫度

2019-03-26 22:53聯合報 記者黃寅／台中報導

朝陽科技大學慶祝25周年校慶，昨舉辦「迎戰人工智慧，擁抱白金世代」論壇，邀請徐重...
朝陽科技大學慶祝25周年校慶，昨舉辦「迎戰人工智慧，擁抱白金世代」論壇，邀請徐重仁等社會傑出人士分享未來人才培育。 記者黃寅／攝影
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人工智慧時代來臨，如何才能面對新時代挑戰？企業界人士、重仁塾塾長徐重仁認為，目前人工智慧與人的溝通缺乏溫度；媒體人、聯合報系願景工程執行長羅國俊則強調，即使科技進步、方便，但人文關懷仍未達到理想願景。

朝陽科技大學慶祝25周年校慶，昨舉辦「迎戰人工智慧，擁抱白金世代」論壇，邀請徐重仁、羅國俊等社會傑出人士提供現今人工智慧現況，分享未來人才培育作法。

徐重仁指出，人工智慧AI漸進式的進化可應用在餐飲等服務業上，但與人之間的溝通卻仍缺乏一種人與人之間的溫度，如何滿足顧客需求，才是未來最重要的，AI的進化仍需進一步思考。

羅國俊說，AI對新聞產業的衝擊可以「翻天地覆，死去活來」形容，目前有兩件事是新聞業需要做的，一是數位匯流，二是要成為負責任的媒體；因為媒體的核心責任是推動社會進步，即使科技多進步、方便，人文的關懷仍未達理想願景。

至於人才培育，財團法人溫世仁文教基金會執行董事何能裕認為，要自我創造價值，當AI發展至人的智慧階段，就會取代人，新時代服務人才特質及能力須具備友善真誠及多元創新，善用科技能力。

羅國俊說，未來人才特質能力，要有想像力、同理心、合作能力、道德判斷，並能終生學習。

AI願景

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